Costa-Pianigiani, nasce l’asse strategico: l’ex ct azzurro guiderà lo sviluppo sportivo del gruppo

"Più azienda nello sport, più sport nelle aziende": Simone Pianigiani sarà Senior Group Sport Advisor al fianco del Cavaliere del Lavoro Giuseppe Costa. Coinvolte anche Pielle Livorno e Vado FC in un progetto che unisce visione imprenditoriale e cultura sportiva per crescere a livello nazionale e internazionale

Due percorsi di eccellenza, maturati ai massimi livelli dell’impresa e dello sport internazionale, si incontrano in un progetto che guarda al futuro. Il Cavaliere del Lavoro Giuseppe Costa, presidente esecutivo di Costa Edutainment, Presidente e CEO del Gruppo Opera Laboratori e dell’Editore Sillabe, Presidente e CEO del Gruppo SAAR Depositi Portuali, e Simone Pianigiani, tra gli allenatori e i manager sportivi italiani più apprezzati a livello internazionale, hanno avviato una collaborazione strategica finalizzata allo sviluppo delle attività sportive.

Nell’ambito dell’accordo, Pianigiani assumerà il ruolo di Senior Group Sport Advisor, affiancando Giuseppe Costa nella definizione e nello sviluppo dei progetti sportivi, mettendo a disposizione un patrimonio di competenze costruito in oltre vent’anni ai massimi livelli del basket europeo e mondiale.

Il curriculum di Simone Pianigiani rappresenta una delle esperienze più prestigiose del panorama sportivo italiano. Pluricampione d’Italia con la Mens Sana Siena, vincitore di titoli nazionali e internazionali, già Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ha successivamente guidato alcune delle principali realtà del basket europeo e internazionale, dal Fenerbahçe all’Hapoel Gerusalemme, dall’Olimpia Milano ai Beijing Ducks, sviluppando parallelamente una riconosciuta esperienza nella gestione delle organizzazioni sportive, nella costruzione dei gruppi di lavoro e nelle strategie di sviluppo dei club. Pianigiani oggi non è più soltanto un allenatore, ma un manager dello sport.

La collaborazione nasce dalla volontà di mettere a fattor comune competenze imprenditoriali e manageriali per accompagnare la crescita delle iniziative sportive delle società che fanno riferimento all’imprenditore Costa, oggi impegnato in importanti progetti nel basket e nel calcio, oltre che nello sviluppo di nuove iniziative dedicate allo sport. La scelta di Simone Pianigiani si inserisce in una visione dello sport che supera la dimensione agonistica per abbracciare quella manageriale e organizzativa. Una filosofia che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana ha recentemente raccontato anche nel volume “Essere coach”, con prefazione di Marcello Lippi, in cui descrive il ruolo dell’allenatore come guida capace di costruire gruppi coesi, valorizzare i talenti individuali, gestire la pressione e trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. Il principio che ispira il suo lavoro – “Più azienda nello sport, più sport nelle aziende” – sintetizza un approccio fondato sulla leadership, sulla cultura del risultato, sull’equilibrio emotivo e sulla capacità di creare organizzazioni solide e orientate all’eccellenza. Un patrimonio di competenze che oggi Pianigiani mette a disposizione del Cavaliere del Lavoro Giuseppe Costa per accompagnare lo sviluppo strategico dei progetti sportivi del Gruppo.

L’incarico affidato a Pianigiani comprende attività di consulenza strategica e manageriale, supporto all’organizzazione sportiva, sviluppo delle relazioni con federazioni, leghe, sponsor e stakeholder, oltre alla valorizzazione delle opportunità di crescita e di investimento nel settore sportivo. Tra le realtà già coinvolte figurano Vado Football Club 1913 e Pielle Livorno e ulteriori iniziative promosse attraverso il Gruppo, con la prospettiva di ampliare progressivamente il perimetro della collaborazione.

Giuseppe Costa – «Lo sport rappresenta oggi uno straordinario laboratorio di innovazione, competenze e capacità manageriali, sempre al servizio dei giovani come strumento di crescita e benessere per la salute e l’apprendimento di valori fondamentali. Per affrontare le sfide di questo settore servono professionalità di altissimo livello e una visione di lungo periodo. Simone Pianigiani incarna perfettamente questi valori: la sua esperienza internazionale, unita alla sua capacità di costruire organizzazioni vincenti, rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il percorso di crescita dei nostri progetti sportivi».

Simone Pianigiani – «Ho accolto questo incarico con grande entusiasmo perché ho trovato una realtà che considera lo sport non solo come competizione, ma come impresa, cultura e sviluppo. Con Giuseppe Costa condividiamo una visione orientata alla costruzione di progetti solidi e sostenibili, fondati sulla qualità delle persone, sull’organizzazione e sulla capacità di creare valore nel tempo. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza affinché queste iniziative possano consolidarsi e crescere ulteriormente».

La collaborazione tra Giuseppe Costa e Simone Pianigiani segna l’avvio di un percorso che punta a integrare competenze imprenditoriali, organizzazione manageriale e cultura sportiva, con l’obiettivo di costruire modelli di sviluppo capaci di generare valore per i club, per i territori e per l’intero sistema sportivo italiano.

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