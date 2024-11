CrossFit, Samuel si qualifica alla competizione internazionale Wodapalooza

L’atleta livornese e istruttore, che vive e lavora negli Stati Uniti, si è qualificato nella massima categoria "Team Elite” della competizione in programma a Miami dal 23 al 26 gennaio 2025 che potrà essere seguita in diretta sul canale You Tube dedicato

L’atleta livornese Samuel Baiano con il Team Krypton (U.S.A.) composto dagli statunitensi Alec Smith, Nick Andare e appunto Samuel, si è qualificato nella massima categoria “Team Elite” alla competizione internazionale Wodapalooza che si terrà a Miami dal 23 al 26 gennaio 2025 che potrà essere seguita in diretta sul canale You Tube dedicato. Samuel stabilitosi negli Stati Uniti d’America, dove si è laureato in ingegneria elettronica e lavora per una multinazionale, è istruttore ed atlleta del Box Krypton di Ben Smith (vincitore dei CrossFit Games 2015), ha già partecipato al Wodapalooza 2023 e 2024 nella categoria inferiore RX e quest’anno è arrivato alle semifinali della più importante competizione di questo sport i “CrossFit Games”, quindi una crescita grazie ad un duro allenamento da dover gestire insieme all’attività lavorativa.

Il CrossFit è un sistema di fitness brevettato sempre più praticato in tutto il mondo che impone agli atleti allenamenti intensi di sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, strongman, rowing machine, air bike, skiErg, nuoto, corsa e molti altri esercizi.

