Dal campo alle figurine: l’album conquista giocatori e tifosi

Dalla collaborazione tra Toysuper e Libertas è nata una nuova iniziativa: in totale 866 figurine che raccontano circa 650 atleti dai professionisti della prima squadra fino ai bambini di quattro anni

Sta riscuotendo un grande successo l’ultima iniziativa lanciata da Toysuper. A raccontarla è Giovanni Nigiotti, AD della catena livornese di giocattoli, che evidenzia la crescita costante dell’interesse attorno alle attività sviluppate negli ultimi mesi. Il percorso è iniziato lo scorso dicembre con il lancio del pallone ufficiale Libertas targato Toysuper, ancora oggi molto richiesto. A marzo è poi entrato in scena “Liberto”, la mascotte creata per animare le partite al Pala Modigliani e rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per grandi e piccoli. Il progetto ha raggiunto un nuovo livello pochi giorni fa con l’uscita dell’album delle figurine dedicato all’universo Libertas che comprende non solo la prima squadra ma anche Academy Libertas con il minibasket, Don Bosco Basket Livorno, Jolly Basket Livorno, Libertas Baskin e Libertas Basket Wheelchair. In totale sono 866 figurine che raccontano circa 650 atleti, dai professionisti fino ai bambini di quattro anni. “Vedere i bambini cercare la propria figurina o quella dei propri compagni accanto ai loro idoli della prima squadra è l’essenza di questo progetto – commenta Nigiotti – Questo nuovo progetto nasce sotto il segno di una forte identità territoriale. Toysuper, già sponsor della società, condivide con la Libertas non solo le radici livornesi ma anche i valori della crescita, del gioco e dell’appartenenza”. Per iniziare la collezione, l’album è disponibile nei punti vendita Toysuper di via Pian di Rota 13 e Mondanelli in via Ricasoli 52, mentre ogni pacchetto di figurine ha un costo simbolico di 1 euro.

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