Danza protagonista per una sera in Fortezza Vecchia

Domenica alle 21,15, sul palco allestito nella Piazza della Cisterna, si potrà nuovamente assaporare lo spettacolo fatto di tante coreografie, di giochi luce e di tanta musica, con una nuova serata in danza che seguirà alle “Fantasie coreografiche d’estate” che la settimana scorsa hanno impegnato in Fortezza sedici scuole di Livorno e Collesalvetti

Sarà ancora la danza la protagonista assoluta per una sera in Fortezza Vecchia: domenica alle 21,15, sul palco allestito nella Piazza della Cisterna, si potrà nuovamente assaporare lo spettacolo fatto di tante coreografie, di giochi luce e di tanta musica, con una nuova serata in danza che seguirà alle “Fantasie coreografiche d’estate” che la settimana scorsa hanno impegnato in Fortezza sedici scuole di Livorno e Collesalvetti.

A presentarsi domenica sera dinanzi al pubblico della Fortezza Vecchia saranno gli allievi della scuola Artedanza di via Grotta delle Fate, diretta da Valeria Delfino. Si chiamerà “Defilè d’estate” lo show che gli allievi della scuola ArteDanza porteranno in scena sul palco della Fortezza Vecchia, con coreografie della stessa Valeria Delfino, di Francesca Gianni, Lisa Anselmi, Lisa Brasile, Laurent Minatchy e Stass Zyma. Sarà un appuntamento in cui si intersecheranno balletti di ogni stile coreografico, dal classico all’hip-hop, al moderno ed al contemporaneo, accompagnato da brani e colonne sonore che hanno fatto la storia della musica internazionale, con pezzi anche recitati e con la partecipazione di allievi di ogni età e livello, dal principianti al professionista.

Tra le altre, in scaletta, ci saranno anche tante coreografie presentate nel corso dei precedenti anni accademici, spesso apprezzate e premiate con borse di studio nazionali ed internazionali, assegnate in virtù degli ottimi livelli di preparazione di allieve ed allievi. In Fortezza Vecchia sarà sostanzialmente presentato un condensato di venti anni di attività vissuti tra stage, rassegne, saggi, concorsi. Una vera e propria festa in danza per i tantissimi ballerini che hanno fatto parte in tutti questi anni della grande famiglia ArteDanza. Per assistere al “Defilè d’estate”di danza si potrà accedere in Fortezza Vecchia esclusivamente dal Varco Fortezza. Prevendita attiva presso la Fortezza, giovedi e venerdi in orario 16-19. La biglietteria serale nei giorni dello spettacolo sarà aperta dalle 20,00. L’ingresso del pubblico avverrà solo al termine delle prove. delle coreografie.

