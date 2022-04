Danza sportiva, ottimi risultati per ASD Nina dance group

Su 12 coreografie le atlete livornesi hanno portato a casa 7 medaglie d'oro, 4 medaglie d'argento e 1 di bronzo

Mediagallery

Il 26 marzo a Carrara Fiere le atlete dell’ASD Nina dance group di Livorno si sono cimentate nella gara organizzata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva per il titolo regionale nelle discipline “danze coreografiche” quindi latino americano (samba, chachacha, rumba, paso doble e jive) in formazione femminile, duo e assolo ottenendo, su 12 coreografie portate in gara, 7 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo!

Tra le medaglie d’argento troviamo Emma Faria Freitas che alla tenera età di 8 anni ed alla sua prima partecipazione ai Campionati regionali guadagna il titolo di vicecampionessa nell’assolo di samba e chachcha, tra le medaglie d’oro invece troviamo il duo di Nicole Colombo ed Aurora Paoli passate di merito nella classe superiore, da C a B, in quanto finaliste al Campionato Italiano svolto a Rimini lo scorso luglio 2021. La direttrice della scuola Serena Sicilia e tutti gli insegnati Sergio Mariani, Sara Di Vaira, Giulia Gentile, Marco Salvadori, Giorgio Pupi, Selene Banchieri si congratulano con gli allievi per i grandi successi raggiunti!

Gli atleti protagonisti sono:

Aurora Paoli, Nicole Colombo, Marta Minuti, Sara Conti, Benedetta Lippi, Mia Bedini, Alice Filippi, Michelle Fiordi, Sara Celanti, Eva Costanzo, Matilde Rossi, Emma Faria Freitas e Moira Martelli.