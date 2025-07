David e Niccolò nuovi allenatori Fijlkam al Kodokan

Il percorso per raggiungere questo obiettivo ha previsto, oltre numerose ore di lezioni teoriche, una settimana di intensa formazione direttamente al Centro Olimpico

È con orgoglio che l’ASD Kodokan Livorno, punto di riferimento per il judo livornese, comunica la promozione ad “Allenatore FIJLKAM” di due suoi judoka, David Roggi e Niccolò Fiocchi, che sabato scorso hanno brillantemente superato gli esami per ottenere questo titolo sportivo al Centro Olimpico “Matteo Pellicone” di Ostia. Il percorso per raggiungere questo obiettivo ha previsto, oltre numerose ore di lezioni teoriche, una settimana di intensa formazione direttamente al Centro Olimpico. Qui, David e Niccolò, si sono distinti per impegno e preparazione tecnica, qualità che da sempre li caratterizza anche sul tatami di casa nella palestra di viale Petrarca.

David Roggi, cintura nera 3° Dan, oltre ad aver conseguito questa qualifica di “Allenatore Judo”, è Tecnico abilitato FIJLKAM di “Ju Jitsu” e “Difesa Personale MGA” (Metodo Globale Autodifesa). Agonista Master di Judo, ha all’attivo numerosi podi, tra i quali quello di vice Campione italiano individuale e Campione italiano a squadre (2024) con la rappresentativa Toscana Master judo. Personal Trainer FIPE (Federazione Italiana Pesistica) in palestra collabora con profitto alla preparazione atletica e agli allenamenti della squadra agonistica e presiede il corso di Difesa Personale KICK-JITSU.

Niccolò Fiocchi, classe 2001, cintura nera 2° Dan già Tecnico FIJLKAM con qualifica di “Allenatore base” dal 2022, in questi anni ha concentrato la sua formazione sportiva verso il judo inclusivo e la didattica sul tatami rivolta alla fascia d’età 3 – 5 anni. Dopo aver preso parte corsi e seminari FIJLKAM sul tema dell’inclusione attraverso il judo, nel 2024 ha aggiunto al suo curriculum due importanti qualifiche: quella di “Istruttore FISDIR” (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) per insegnare judo a persone con disabilità intellettiva e relazionale e quella di “Insegnante Tecnico Certificato quale Esperto nella Didattica Infantile” delle discipline FIJLKAM attraverso il percorso “Edutraining” per la fascia d’età 3-5 anni. “Con l’ingresso ufficiale di due nostri atleti nel gruppo di Tecnici Federali FIJLKAM riconosciuti dal CONI, vediamo ripagati anni di lavoro e dedizione. David, da decenni sul nostro tatami, e Niccolò, giovane ma con una grande passione per il Judo, sono cresciuti con noi e oggi sono un esempio di come quest’ arte marziale possa essere strumento di crescita personale e di valori da trasmettere alle nuove generazioni” dichiara con emozione il dt del Kodokan Livorno, Luca Aiello. Un grande “in bocca al lupo” a David Roggi e Niccolò Fiocchi per questa nuova e appassionante sfida, certi che il loro entusiasmo contribuirà a dar lustro al judo livornese nello scenario nazionale.

