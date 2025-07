David Gabrovsek nuovo giocatore della Pielle Livorno

Giocatore di grande fisicità, con un bagaglio offensivo fatto di diverse soluzioni tra pitturato e tiro da fuori, in difesa è elemento verticale in grado di proteggere l’area e far valere i propri centimetri a rimbalzo

La Pielle Livorno comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione 2025/26 con David Gabrovsek, ala grande classe 1994, alto 204cm per 102kg. Nato il 18 settembre a Lubiana (Slovenia), dopo essersi formato negli Stati Uniti nei college di Southwest Baptist e Missouri Baptist, nella propria terra d’origine ha vestito le maglie del Tajfun Sentjur e dell’Ilirija, con quest’ultima chiudendo con 19 punti di media in A1. Nel 2019 ha giocato nel Terme O. Podcetrek (10 punti di media), prima di passare al Bc Novosibirsk in Superlega Russa, mantenendo le stesse medie. L’anno successivo nel Rogaska Crystal, di nuovo in Slovenia, con 12 punti di media a referto. Nel 2021/22 è passato allo Stjarnan, in A1 islandese, dove ha dominato sotto i tabelloni con 16 punti e 6 rimbalzi di media trascinando la squadra alla vittoria della Icelandic Cup, di cui viene premiato mvp visti i 29 punti in finale (20 di media nella competizione). Nel 2022/23 è stato in A1 greca con la maglia dell’As Karditas, dove ha viaggiato a quasi 7 punti di media in 15’ di utilizzo. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Donar Gronineng Nella Bnxt League (massima competizione di Belgio e Paesi Bassi), dove ha fatto registrare 10 punti e 5 rimbalzi di media, saliti nel 23/24 a 14 punti nei playoff. Nel 23/24 con il Groningen ha giocato anche tre partite di qualificazione alla Europe Cup. Giocatore di grande fisicità, con un bagaglio offensivo fatto di diverse soluzioni tra pitturato e tiro da fuori, in difesa è elemento verticale in grado di proteggere l’area e far valere i propri centimetri a rimbalzo. Sarà il comunitario della Pielle in questa stagione. Queste le parole di coach Andrea Turchetto: “Si tratta di un giocatore solido, concreto, con pochi fronzoli. Vanta un’esperienza europea notevole, anche in campionati importanti, come in Grecia per fare un esempio. Abbiamo cercato un elemento versatile che potesse giocare sia da quattro che qualche minuto anche da cinque. L’obiettivo di questo mercato è cercare profili che possano coprire le lacune dello scorso anno e allo stesso tempo essere complementari con i nostri sei giocatori a roster. Il nome di David rientra in queste caratteristiche”.

