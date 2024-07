David vice campione italiano di judo

Un grande risultato per David Roggi, neo vice campione Italiano nella categoria +90kg, che, dopo 30 anni di concreta lontananza dalle gare di judo agonistico, si è rimesso in gioco sul tatami più importante d'Italia. "Sono stati mesi di allenamenti intensi di rinunce e sacrifici, come è giusto che sia, se si vuole competere seriamente nell'agonismo. Ora mi godo questo ottimo risultato a livello nazionale e ringrazio di cuore coloro che mi hanno “supportato” concretamente"

Domenica 7 luglio al PalaPellicone di Ostia l’atleta David Roggi, della palestra Kodokan 1990 di Viale Petrarca a Livorno, durante la finale del Campionato Italiano Master Judo 2024 si è aggiudicato il titolo di Vice Campione Italiano nella sua categoria +90kg. Un grande risultato per David che, dopo 30 anni di concreta lontananza dalle gare di judo agonistico, si è rimesso in gioco sul tatami più importante d’Italia. “Ho pagato pegno nel metabolizzare i nuovi regolamenti ed arbitraggi, ho dovuto “resettare” alcune mie istintive logiche di “self defence” che applico con naturalezza (David è Istruttore Fijlkam del Metodo Globale Autodifesa e Ju Jitsu) ma incompatibili con la pratica del judo. Sono stati mesi di allenamenti intensi di rinunce e sacrifici, come è giusto che sia, se si vuole competere seriamente nell’agonismo. Ora mi godo questo ottimo risultato a livello nazionale e ringrazio di cuore coloro che mi hanno “supportato” concretamente, il D.T. della palestra Kodokan 1990 Luca Aiello e i Tecnici Francesco Aidone e Davide Corsani che mi hanno accompagnato in questo percorso che mi ha portato a vincere questa medaglia d’argento”. Questa esperienza ha permesso a David di mettersi alla prova anche sotto il profilo della sua abilità tecnica e della sua resistenza combattendo e vincendo contro gli atleti più forti d’Italia della sua categoria. Presente per il Kodokan Livorno anche l’agonista Master Massimo Nigiotti, che nella categoria – 66 kg malgrado non sia arrivato a podio, con la sua partecipazione a questa gara di alto livello, si è messo in discussione con grinta e determinazione senza esitazioni e ha dimostrato che la sua passione per il judo va oltre i risultati.

