Davide Chiaverini si qualifica alla finale mondiale di Oceanman

Davide, 53 anni, ha conquistato il pass per le distanze 2.5 km e 5 km nella gara di Cattolica e dal 12 al 15 dicembre sarà a Dubai insieme agli altri due livornesi qualificati Fabio Donati e Eva Giuliani. "Nuoto in mare da sempre. Molte volte penso di essere passato dalla pancia di mia madre direttamente nelle acque di Quercianella dove sono nato e vissuto tantissimi anni"

Alla gara di Cattolica, oltre ai livornesi Eva Giuliani e Fabio Donati, si è qualificato alle finali mondiali di Oceanman, che si terranno a Dubai dal 12 al 15 dicembre, anche il livornese Davide Chiaverini che gareggerà nella 2.5 km e 5 km. “Nuoto in mare da sempre – spiega il 53enne dipendente privato, laureato in scienze motorie e preparatore atletico ai ragazzi che giocano a calcio – molte volte penso di essere passato dalla pancia di mia madre direttamente nelle acque di Quercianella dove sono nato e vissuto tantissimi anni. Per me il mare è la mia confort zone, il senso di libertà che ti trasmette è unico, impossibile farne a meno”. Davide non è nuovo a competizioni in acque libere (nel 2015, solo per citarne una, ha compiuto il giro dell’isola di Capraia in solitaria) e alla gara di Cattolica “sono andato senza nessuna aspettativa; era la prima gara dopo tanto tempo e volevo provare il mio stato di forma”, riuscendo ad arrivare ottavo nella distanza di 2.5 km. Piazzamento che gli è valso lo slot per la finale mondiale a Dubai. Il giorno successivo ha gareggiato nella 5km riuscendo con il settimo posto a conquistare il pass anche su questa distanza. “In calendario adesso ho diverse gare: la Cavi Sestri, La Palmaria, passando dalla 5km del Giglio, per approdare a fine giugno ai regionali di Piombino”.

