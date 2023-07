Davide e Ilaria convocati in nazionale per gli Europei under 23

Ora sarà la trasferta a Espoo a dire se i due amaranto possono entrare nel grande giro dell’atletica italiana a livello internazionale

La notizia era nell’aria dati gli ottimi risultati ottenuti dai due atleti amaranto ma l’ufficialità è giunta sono in queste ore. Il campione italiano della 20km di marcia Davide Finocchietti tornerà ancora una volta in azzurro per un posto tra i migliori in una competizione di alto livello, lui che l’azzurro l’ha già conosciuto diverse volte, tra cui l’oro ai Campionati Europei under 18, e che in questa stagione sta dimostrando la sua crescita esponenziale che lo ha portato anche al primato personale nella 10 km a 40’22”57. Ilaria Accame, campionessa italiana promesse sui 400 metri è il nome nuovo della velocità italiana capace di stabilire in amaranto la sua migliore prestazione sui 400 con 52”97 che l’ha messa in particolare rilevo tanto da essere convocata sia sulla gara individuale che nella staffetta 4 x 400. Per l’allieva di Ezio Madonia, ex azzurro della velocità, una bella scoperta per il club amaranto ma soprattutto atleta dalle immense doti grazie ai risultati, se pur ventosi, anche nei 100 con 11”56 e nei 200 con 23”9. Ora sarà la trasferta a Espoo a dire se i due amaranto possono entrare nel grande giro dell’atletica italiana a livello internazionale.

