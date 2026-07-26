De Girolamo Vitolo argento e bronzo alla Coupe de la Jeunesse

Il canottiere del Tomei, con la maglia della Nazionale Under 19, conquista due medaglie sul leggendario Rotsee di Lucerna: secondo posto nell'Otto Mix e terzo nell'Otto maschile

Il giovane canottiere Riccardo De Girolamo Vitolo, portacolori del G.S. VVF Tomei Livorno, ha conquistato due prestigiose medaglie internazionali sul leggendario bacino del Rotsee, a Lucerna, in Svizzera. Con la maglia della Nazionale italiana Under 19, l’atleta livornese ha brillato nelle specialità delle ammiraglie, conquistando una medaglia d’argento nell’Otto Mix e una medaglia di bronzo nell’Otto maschile. La Coupe de la Jeunesse è una delle più importanti e storiche manifestazioni internazionali di canottaggio dedicate alla categoria Under 19. Nata per favorire il confronto e la crescita dei migliori giovani canottieri europei, la competizione riunisce le rappresentative nazionali di 17 Paesi del continente. Salire sul podio in una manifestazione di questo livello assume un valore ancora maggiore perché le regate si sono disputate proprio sul Rotsee, universalmente considerato il “tempio sacro” del canottaggio mondiale. Le sue acque, particolarmente calme e protette dal vento, offrono infatti condizioni di gara ideali e hanno fatto la storia di questo sport. Il fine settimana svizzero si è aperto nel migliore dei modi per il canottiere livornese. Nella gara inaugurale dell’Otto Mix, l’equipaggio azzurro composto da quattro ragazze e quattro ragazzi, tra cui De Girolamo Vitolo, ha disputato una prova di altissimo livello, chiudendo con il tempo di 6’19″85. Gli azzurri si sono arresi soltanto alla Germania, riuscendo però a respingere il ritorno della Francia e conquistando una splendida medaglia d’argento. Il secondo podio è arrivato poco dopo nell’Otto maschile. In una finale combattutissima e di altissimo livello tecnico, l’ammiraglia azzurra ha lottato fino all’ultima palata, conquistando una meritata medaglia di bronzo alle spalle delle fortissime formazioni di Gran Bretagna e Germania. Un doppio risultato che conferma il percorso di crescita del giovane atleta livornese e rappresenta anche il riconoscimento del grande lavoro svolto dal G.S. VVF Tomei Livorno, con un plauso particolare allo staff tecnico che ha accompagnato Riccardo nel suo percorso fino ai prestigiosi podi internazionali conquistati a Lucerna.

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