De Vanna protagonista a Tarquinia: oro nei 100 metri OCR e argento nei 400

L’atleta azzurro brilla nella gara internazionale all’Etruscan Castle, valida per il Campionato Italiano e le qualificazioni mondiali: miglior tempo nei 100 metri e podio anche nei 400

Due importanti risultati per Valentino De Vanna durante la gara internazionale di OCR (Obstacle Course Race), svoltasi sabato e domenica a Tarquinia presso il campo Etruscan Castle, in collaborazione con Federazione Italiana Pentathlon Moderno. L’evento era valido sia per il Campionato Italiano OCR sia come qualificazione alla nazionale in vista dei Mondiali di Pentathlon Moderno (disciplina a ostacoli) in programma a Pechino il prossimo settembre. De Vanna, classe 1991, atleta della nazionale Ocr , tesserato con il Pentathlon Livorno tramite Ninja Cave ed Etruscan Castle ASD, ha conquistato il primo posto assoluto nei 100 metri OCR, facendo segnare anche il miglior tempo della giornata in 25”81. L’atleta si è imposto dopo una serie di scontri diretti contro gli inglesi Oliver Addy e Jack Andrews. Il giorno successivo, domenica, De Vanna ha ottenuto anche il secondo posto assoluto nei 400 metri OCR (percorso con 16 ostacoli, di cui 9 in sospensione), chiudendo a un solo secondo dal francese Clément Gravier. Terzo posto per un altro atleta francese, Alexis. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale. Il prossimo impegno per De Vanna sarà la finale del Campionato Italiano di Pentathlon Moderno (disciplina a ostacoli), in programma il 9 e 10 maggio presso il Centro Olimpico di Montelibretti, dove verranno assegnati i titoli nazionali. La disciplina farà parte del programma olimpico di Olimpiadi di Los Angeles 2028.

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