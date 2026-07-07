Deniel e Viola campioni italiani di danze standard

Foto inviata nel comunicato stampa

La coppia conquista nuovamente il Campionato Italiano di Danze Standard, centra il passaggio nella massima categoria della danza sportiva e chiude al quinto posto assoluto anche nelle Danze Latine

Una conferma straordinaria che premia talento, costanza e tanta passione. La coppia di ballerini composta da Deniel Ciucci e Viola Panati ha conquistato il titolo di Campioni Italiani nel Campionato Nazionale di Danze Standard. Un successo incredibile, reso ancora più memorabile dal fatto che si tratta della seconda vittoria consecutiva nella massima competizione del Paese. Insieme alla medaglia d’oro, grazie agli straordinari risultati e ai punteggi accumulati sul campo, i due atleti hanno ottenuto anche l’ambitissimo passaggio di merito in Classe A, la categoria che accoglie l’eccellenza della danza sportiva. I due ballerini non si sono però fermati qui. Oltre al trionfo e alla promozione nelle danze standard, Deniel e Viola hanno brillato anche sul fronte delle Danze Latine, riuscendo a farsi strada fino alla finalissima e conquistando un prestigioso 5° posto assoluto in Italia. Due risultati di altissimo livello che confermano la coppia tra le più complete e promettenti del panorama nazionale. Un orgoglio immenso per le loro famiglie e per tutta la comunità locale, che festeggia questi giovani campioni capaci di portare il nome del proprio territorio sul gradino più alto del podio italiano. Un ringraziamento speciale per questi traguardi va alle due realtà che supportano e guidano quotidianamente i ragazzi nel loro percorso di crescita tecnica e sportiva: la scuola di ballo Rising Star e la scuola Ballerini Val di Cornia. È anche e soprattutto grazie alla professionalità, alla dedizione e alla guida dei maestri Massimiliano Grassi e Fabio Bernardeschi che questo splendido doppio sogno tricolore è diventato realtà.

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