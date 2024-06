Dieci nuove cinture nere per l’Accademia dello Sport

Sotto l’attenta valutazione della commissione presieduta, due atleti della palestra labronica hanno passato l’esame di 2°dan (Grado) di cintura nera e ben otto quello di 1°dan

La cintura nera è da sempre un traguardo importante per chi intraprende un’arte marziale come il karate. Ben dieci sono le nuove cinture nere che hanno superato l’esame svoltosi presso l’Accademia dello Sport di Livorno. La sessione regionale di passaggi di cintura promossa dall’Ente di promozione numero uno in Italia Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale, convenzionato Fijlkam), ha visto una folta partecipazione di esaminati provenienti da tutta la Toscana. Sotto l’attenta valutazione della commissione presieduta dal Maestro 9°Dan Alessandro Fasulo viceresponsabile Nazionale Csen Karate; M° Fabio Castellucci vice responsabile nazionale arbitrale Csen; M°Leopoldo Camiciotti ex Presidente Regionale Fijlkam e dai due tecnici dell’Accademia dello Sport Alessio Magnelli responsabile regionale Csen e Carmelo Triglia, due atleti della palestra labronica hanno passato l’esame di 2°dan (Grado) di cintura nera e ben otto quello di 1°dan. Gli esaminati sono tutti atleti che nel corso dei vari anni hanno raggiunto importanti risultati di carattere nazionale ed internazionale ed alcuni di loro sono ai vertici del karate toscano, per l’occasione hanno dovuto sostenere l’esame preparandosi su Kion (tecniche di Base), Kata (forma) e Kumite (combattimento), dimostrando un’ottima preparazione apprezzata molto dagli esaminatori. La cintura nera è solo un punto di partenza e non un punto di arrivo, ora i ragazzi labronici dovranno dimostrare di meritare una tale importante onorificenza sia sul tatami di allenamento o di gara, ma soprattutto nella società in cui vivono il loro quotidiano.

Questi i nomi:

Passano da cintura nera 1°dan a cintura nera 2°dan Diego Caponera e Nicolas Guelfi.

Passano da cintura marrone a cintura nera 1°dan Andrea Bonacci, Davide Bonacci, Melissa Cialandroni, Leonardo Magnelli, Francesco Navacchi, Alessandro Pappalardo, Nicolas Pietroni, Michele Tassan Gurle.

