Diego Caruso ai piedi del podio mondiale di canottaggio

Per il giovane livornese del Gs Tomei Livorno, già vicecampione europeo, una stagione da protagonista ai vertici del canottaggio internazionale. Agli Under 19 di Plovdiv l'equipaggio azzurro del quattro senza sfiora il bronzo dopo una grande rimonta nel finale

Un quarto posto mondiale che brucia per il podio sfiorato, ma che conferma l’altissimo valore internazionale del canottaggio livornese. Ai Campionati Mondiali Under 19 di Plovdiv, l’atleta del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei, Diego Caruso, ha concluso la sua avventura iridata ai piedi del podio nella finalissima del quattro senza maschile. L’equipaggio azzurro, composto da Matteo L’Ala, Diego Caruso, Leonardo Iacovacci e Brando Dalla Valle, è stato protagonista di una finale ad altissimo tasso tecnico. La barca italiana ha impostato una tattica di attesa nella prima parte del percorso. Negli ultimi 500 metri, i giovani azzurri hanno rotto gli indugi sfoderando un attacco che ha permesso loro di scavalcare l’imbarcazione della Nuova Zelanda. La splendida rimonta italiana si è però infranta contro il velocissimo finale della Francia, che è riuscita a blindare la medaglia di bronzo. Il titolo mondiale è andato alla Spagna, seguita dalla Gran Bretagna d’argento.

Per Diego Caruso si chiude così una stagione estiva straordinaria. Dopo aver conquistato il titolo di vicecampione europeo, il forte canottiere dei VVF Tomei si attesta tra i primi quattro equipaggi più forti del mondo. Un risultato che riempie d’orgoglio la sezione nautica livornese dei Vigili del Fuoco e che lancia Caruso come una promessa del canottaggio livornese.

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