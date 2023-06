Dopo 25 anni torna a Livorno il Campionato Italiano di Mtb Cross Country XC

Sarà gara unica e l’appuntamento è per domenica 25 giugno. A organizzare l’evento è la Livorno Team Bike, la squadra livornese con il maggior numero di iscritti, in collaborazione con il Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. Sono attesi sportivi da tutta Italia

Un quarto di secolo per tornare ad assaporare la gloria. La Uisp ha scelto Livorno e, in particolare, il parco delle colline livornesi, come sede del Campionato nazionale MTB Cross Country XC 2023. È una grande soddisfazione per la città tornare a ospitare questo evento, dato che sono passati ben 25 anni dall’ultima volta in cui i biker delle ruote grasse si sono giocati il tricolore a Livorno. Sarà gara unica e l’appuntamento è per domenica 25 giugno. A organizzare l’evento è la Livorno Team Bike, la squadra livornese con il maggior numero di iscritti, in collaborazione con il Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. Sono attesi sportivi da tutta Italia e per questo i soci-atleti della Livorno Team Bike, protagonisti in tutta la Toscana e a livello nazionale con partecipazione a gare e manifestazioni in particolare di cross country e ciclocross da oltre 10 anni, si stanno prodigando per preparare l’area di accoglienza e il circuito in cui si sfideranno i biker per aggiudicarsi l’ambita maglia di campione nazionale Uisp nelle varie categorie.

“Il campionato nazionale MTB Cross Country torna dopo tanti anni a Livorno – afferma il sindaco di Livorno Luca Salvetti – e si inserisce alla perfezione nel percorso che l’Amministrazione Comunale sta attuando per tutte le discipline, con l’obiettivo di ospitare eventi di livello regionale e nazionale. Mi fa molto piacere che sia stato proposto e scelto il nostro territorio per la gara e per questo ringrazio tutti gli organizzatori. Le nostre colline propongono spunti di assoluto interesse e di livello ed è giusto poterle sfruttare appieno visto il grande potenziale. La tradizione ce la possiamo costruire anche noi in casa nostra, come è accaduto all’Isola d’Elba e indubbiamente questo evento potrebbe essere un anello di congiunzione tra ciò che c’era prima e ciò che ci potrebbe essere dopo, relativamente alla disciplina della MTB Cross”.

“Dopo 25 anni torna sul nostro territorio un appuntamento molto importante per una disciplina a cui siamo molto legati – afferma Daniele Bartolozzi, presidente Uisp Terre Etrusco-Labroniche -. Per il nostro Comitato, questa stagione si è già caratterizzata per altri eventi di carattere nazionale e non solo, come la XXI° edizione della World Cup di ciclismo su strada o il Campionato nazionale primaverile Nuoto artistico Uisp. Livorno, quindi, si conferma in prima linea nel rispondere ad appuntamenti così importanti. Ci sentiamo onorati di far parte dell’organizzazione di questa manifestazione e ringraziamo la Livorno Team Bike per l’impegno profuso ai fini della sua buona riuscita. L’evento cade sul finale della stagione sportiva 2022/23, nella quale abbiamo registrato risultati importanti a livello di partecipazione. Questo appuntamento, pertanto, rappresenta il giusto coronamento”.

Se il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone sottolinea come «questo tipo di eventi portano risultati anche sul piano del turismo sportivo e che, una volta collaudati, i percorsi esprimono una capacità attrattiva per tutti i praticanti di questa disciplina», il presidente della Livorno Team Bike Enrico Gentili dichiara: «Per noi sarà una giornata molto importante, caratterizzata da una manifestazione che vedrà la partecipazione di uomini e donne di tutte le età. Sarà possibile iscriversi fino alla mattina stessa e prendere parte a uno dei due percorsi previsti, con passaggi molto tecnici alternati ad altri molto belli a livello di scenario naturale».

Un percorso spettacolare, piuttosto tecnico e 100% sterrato è ciò che attende i partecipanti alla manifestazione che, dato il periodo dell’anno, rappresenta anche un’ottima occasione per trascorrere un weekend a Livorno, tra mare e collina. Domenica 25 giugno ritrovo e partenza sono fissati in via del Corbolone nell’area dell’ex Tiro al volo, che per l’occasione è stata ripulita e attrezzata dalla Livorno Team Bike per garantire parcheggi, allestimento gazebo squadre, iscrizioni, consegna numeri e pacchi gara, premiazioni e pasta party finale. Il circuito, che gli atleti saranno chiamati a percorrere 2 o 3 volte a seconda della categoria di appartenenza, è lungo circa 10 km. Si snoderà sulle nostre splendide colline, attraversando tratti ben noti ai biker locali: Direttissima, Liane, Scaleo, Vallicelle, Svizzero, Cavallo Bianco, Daini, Sambuchino e Ghiacciaie infatti comporranno un percorso estremamente completo fatto di dure salite, passaggi misti detti “mangia e bevi” e discese adrenaliniche.

Il percorso lungo sarà sulla distanza di 30 km., quello corto di 20 km.. La prima partenza sarà alle ore 9, per le categorie M5 (da 50 a 54 anni), M6 (da 55 a 59 anni) e Master (da 60 a 64 anni). Seconda partenza fissata per le 9.30, quando a scattare saranno le categorie Elite Sport (da 19 a 29 anni), Master M1 (30-34 anni), Master M2 (35-39 anni), M3 (40-44 anni) e M5 (45-49 anni). La seconda partenza varrà anche per gli iscritti al percorso corto, nello specifico Esordienti, Allievi, Women Junior, Women Elite, Master Women 1 e 2, Master M8 (oltre 65 anni di età). Al termine della gara saranno premiati con la Maglia di Campione Nazionale i primi classificati di ogni categoria; inoltre, ci saranno premi fino alla quinta posizione. La cerimonia di premiazione sarà accompagnata dalla presenza di un dj e speaker.

Per iscriversi c’è una quota gara di 20 euro che comprende anche il pacco gara e il pasta party che si terrà dopo il termine della gara stessa. Le preiscrizioni sono aperte via mail all’indirizzo [email protected] (allegare tessera ente/società + bonifico). Questo l’iban per il bonifico: IT82V0846113902000010580389 intestato a Livorno Team Bike asd; specificare nella causale “Iscrizione gara CAMPIONATO NAZIONALE XC 25 GIUGNO 2023, nome e cognome biker”. Il giorno della gara, sarà possibile iscriversi al costo di 25 euro con le stesse modalità.

Per info: Enrico 338 7428335, Manfred 338 2292655, Fabio 3473184262, [email protected].

