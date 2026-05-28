Doppia gioia per il Fides Livorno ai campionati nazionali universitari

Argento per Davide Mannucci e bronzo per Edoardo Betti a Vercelli: ottimi risultati per gli atleti amaranto protagonisti nella sciabola maschile

Ottimi risultati per il Circolo Scherma Fides Livorno ai Campionati Nazionali Universitari di scherma, andati in scena a Vercelli il 23 e 24 maggio. A rappresentare il CUS Pisa nella sciabola maschile sono stati Davide Mannucci, Edoardo Betti e Pietro Marchini, tutti atleti del Fides Livorno, protagonisti di una trasferta ricca di soddisfazioni. Grande prova per Davide Mannucci, che conquista una splendida medaglia d’argento al termine di una gara di altissimo livello. Dopo una fase a gironi chiusa con tutte vittorie, Davide prosegue con un percorso netto nelle eliminazioni dirette fino alla finale. Nell’assalto decisivo per il titolo universitario arriva soltanto una sconfitta di misura contro Tallarico del CUS Ferrara, che si impone per 15-14 al termine di un incontro combattutissimo. Sale sul podio anche Edoardo Betti, autore di una brillante prova che gli vale la medaglia di bronzo. Dopo una bella vittoria nei quarti di finale contro Calviati del CUS Napoli, il suo percorso si interrompe solamente in semifinale nel derby tutto amaranto contro Davide Mannucci. Ottima prestazione anche per Pietro Marchini, che conquista l’ingresso tra i migliori otto della competizione. Il suo cammino si ferma ai quarti di finale contro Barionovi del CUS Napoli, al termine di un assalto equilibrato deciso soltanto da poche stoccate. Un’altra prova convincente per gli atleti del Fides Livorno, che conferma l’ottima qualità del lavoro svolto da parte di tutto l’organico del circolo.

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