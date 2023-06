Doppio colpo per la Fides targata Marco Pistolesi

Le parole del presidente Magnani: "Siamo ben felici di avere i F.lli Orsini con noi, la loro esperienza in categoria e la loro fisicità ci aiuteranno"

Play-guardia, classe ’96, Simone Orsini è cresciuto nelle giovanili del Don Bosco Livorno, dove ha esordito anche in serie B, per poi passare a Torino (serie A2) in doppio tesseramento con il CUS (serie B). Successivamente il trasferimento a Domodossola, nella medesima categoria, un breve ritorno a Livorno (B), con la successiva esperienza alla Virtus Siena (B). Seguiranno tre esperienze in C Gold (Mortara, Monopoli e Forio Ischia) ed infine l’approdo ad Angri, sua ultima esperienza. Esperienza, che al ragazzo non manca, avendo vinto tre C Gold in quattro anni.

Benvenuto Simone!

In arrivo Stefano Orsini, classe 1991 guardia-ala. Partito da Empoli nella Divisione Nazionale C, vi ritorna nel 2015/16 per poi passare in C Gold alla Pallacanestro Fiorenzuola. Nel 2017/18 torna in Toscana in C Gold con Altopascio, dove rimane tre anni, registrando medie annuali in doppia cifra. Nel 2020/2021 è con la Juve Pontedera in C Silver e negli ultimi due anni con Folgore Fucecchio mantenendosi sempre con medie realizzative a due cifre. Ora torna a casa per affrontare la nuova avventura nella C Unica con Fides. Benvenuto Stefano!

Le parole di Simone: “Sono felicissimo di tornare a Livorno dopo anni lontano da casa. Sono sincero, non era nei miei piani quello di tornare adesso, ma il mio infortunio e soprattutto questo progetto ambizioso hanno anticipato il mio ritorno a casa. Non vedo l’ora di dare un contribuito alla squadra della mia città!”. Le parole di Stefano: “Sono entusiasta di tornare a giocare nella mia città natale e devo ringraziare la società Fides per avermi dato questa opportunità. Già dai primi incontri ho respirato subito voglia di crescere e di costruire una realtà solida e piena di ambizioni. Il fatto di ritrovare Marco [Pistolesi, ndr], come allenatore e Simone [fratello, ndr], come compagno di squadra, sono due stimoli enormi per la prossima stagione. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza maturata in questi anni per il raggiungimento degli obiettivi. Sarà un campionato tosto ma sono certo che saremo all’altezza delle aspettative”

Le parole del presidente Magnani: “Siamo ben felici di avere i F.lli Orsini con noi, la loro esperienza in categoria e la loro fisicità ci aiuteranno ad elevare il tasso di competitività del nuovo roster. Siamo certi che il “ritorno a casa” gli farà ritrovare ulteriori nuove energie da riversare nel nostro progetto”.

