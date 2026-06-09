Doppio tricolore per gli amaranto

A Bressanone Annalisa Pastore conquista il titolo italiano nelle prove multiple con il nuovo record personale di 5.113 punti. A Novara Stefano Marmonti vince il titolo universitario nel lancio del disco

Altro weekend e altri titoli italiani per i colori amaranto. A Bressanone, in occasione dei Campionati Italiani di prove multiple, è arrivato il bellissimo titolo di Annalisa Pastore, la forte eptatleta piemontese giunta quest’anno alla corte amaranto. Annalisa, già vincitrice di quattro titoli italiani negli anni scorsi, veniva da due stagioni non particolarmente esaltanti, ma evidentemente l’ambiente amaranto l’ha rivitalizzata, portandola a conquistare questo nuovo titolo con il primato personale di 5.113 punti. Annalisa, già azzurra ai Campionati Europei di Gerusalemme, ha ottenuto nella gara il personale nel salto in lungo con 5,58 metri. Nelle altre prove è andata molto vicina ai propri record personali, facendo registrare 15”26 nei 100 ostacoli, 1,66 nell’alto, 10,91 nel peso, 27”18 nei 200 metri, 44,98 nel giavellotto e 2’27”27 negli 800 metri, migliorando così il precedente primato di 4.986 punti ottenuto a Imperia nel mese di maggio. Una progressione di risultati che fa ben sperare per questa giovane atleta, che in amaranto ha trovato la compagnia di altre due importanti multipliste come Sara Chiaratti e Marta Giovannini, andando così a formare un trio di grande valore. A Novara, invece, ai Campionati Italiani Universitari, è arrivato il titolo per Stefano Marmonti nel lancio del disco con la misura di 50,73 metri, per un atleta che vanta un record personale superiore ai 55 metri.

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