Raùl e Daniele argento agli Europei di lotta under 20

Il tecnico della nazionale Igor Nencioni: "Un grazie speciale a tutti i tifosi e sostenitori per l'incessante sostegno. Questi risultati scrivono pagine gloriose per la lotta livornese e italiana, proiettandola verso un futuro ricco di soddisfazioni". Congratulazioni a Raùl Caso e Daniele Gubbiotti

Il Gruppo Lottatori Livornesi torna a Livorno con due argenti europei conquistati ai campionati europei Under 20 di lotta libera disputati a Caorle. Si tratta di Raùl Caso (74 kg, in forza all’Esercito) e Daniele Gubbiotti (70 kg). Raùl ha dimostrato tenacia incontrastabile superando il lottatore ucraino, greco e azero in incontri durissimi cedendo solo in finale al fortissimo rappresentante tedesco. Con questo secondo posto salgono a 6 le sue medaglie continentali e mondiali. Daniele ha dominato l’Irlandese, il Bulgaro e il turco arrendendosi soltanto in finale al campione russo, confermando un livello tecnico di assoluto prestigio internazionale. In nazionale erano presenti in totale 5 atleti del Gruppo Lottatori Livornesi. Gli altri tre erano Lorenzo Marchesini che ha lottato con coraggio fino ai ripescaggi, dove è stato fermato da un forte atleta rumeno; Brando Magnani e Riccardo Bonanno che hanno concluso la loro esperienza europea affrontando rispettivamente il greco e il bielorusso, dimostrando grande carattere nel partecipare nonostante infortuni significativi. “I due argenti non sono solo un traguardo ma un trampolino di lancio. Caso e Gubbiotti sono già qualificati per i Campionati Mondiali Under 20 in Bulgaria (17/18 agosto) pronti a sfidare l’élite planetaria – commenta In generale, il successo – commenta il tecnico della nazionale azzurra Under 20 Igor Nencioni – è frutto di un lavoro collettivo che ha raggiunto obiettivi di eccellenza. Fondamentale la presenza e il supporto dell’osteopata Francisco Vanzi Consiglieri. Il Gruppo Lottatori Livornesi ringrazia di cuore il suo instancabile staff tecnico: Emiliano Cicconofri, Mauro Puccini, Dario Corso, Massimiliano Braschi e Yandro Quintana, pilastri del lavoro quotidiano nella palestra di Via Lulli. E un grazie speciale va a tutti i tifosi e sostenitori presenti a Caorle per l’incessante sostegno ai nostri ragazzi. Questi risultati scrivono pagine gloriose per la lotta livornese e italiana, proiettandola verso un futuro ricco di soddisfazioni. Un grande ringraziamento alla Fijlkam per aver ben organizzato un evento di questo livello in Italia”.

