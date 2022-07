Due atleti livornesi ai mondiali di atletica di Eugene

Foto Grana/FIDAL

I due atleti della Libertas Unicusano Livorno saranno impegnati sulla 20km di marcia e nella staffetta 4x100. Sarà possibile seguirli dal 15 al 24 luglio e fare il tifo per loro

di Chiara Montesano

Due livornesi indosseranno la maglia azzurra ai Campionati del Mondo di atletica di Eugene. Le ottime prestazioni e medaglie nazionali e internazionali ottenute durante la stagione hanno fatto sì che Gianluca Picchiottino e Diego Pettorossi, entrambi della Libertas Unicusano Livorno, siano stati selezionati dalla Federazione Italiana di Atletica per far parte del team che dal 15 al 24 luglio gareggerà in Oregon. Gianluca Picchiottino sarà impegnato sulla 20km di marcia dopo aver portato a casa la medaglia d’argento sulla 10km di marcia ai Campionati Italiani Assoluti. Diego Pettorossi invece farà parte della staffetta 4×100 insieme ai neo Campioni Olimpici Tortu, Jacobs, Desalu e Patta. Il titolo vinto ai Campionati Italiani Assoluti sui 200m con il nuovo pb, la medaglia d’oro e d’argento ai Giochi del Mediterraneo hanno fatto sì che l’atleta, che studia e si allena in Texas, la partecipazione alla rassegna iridata.

