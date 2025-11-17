Due giovani judoka livornesi brillano ai campionati italiani Esordienti B

Foto inviata nel comunicato stampa dalla società tratta da www.fijlkam.it

Ottimi risultati per il Vento d’Oriente Asd con due giovani atleti livornesi, Diego Papi e Teresa Donati, che si sono messi in luce tra i migliori judoka d’Italia

Ottimi risultati per il Vento d’Oriente Asd ai Campionati Italiani Esordienti B, disputati il 14 e 15 novembre al Palapellicone di Roma, dove due giovani atleti livornesi si sono messi in luce tra i migliori judoka d’Italia. Diego Papi ha chiuso la competizione con un prestigioso 7° posto nazionale, frutto di quattro vittorie in sei incontri. Il giovane livornese è stato inoltre il migliore tra tutti gli atleti toscani qualificati alla rassegna, confermandosi tra le promesse più interessanti del judo regionale. Risultato positivo anche per Teresa Donati, che ha ottenuto anch’essa il 7° posto dopo quattro incontri e due vittorie. La judoka è risultata la più performante tra gli atleti labronici in gara, mettendo in evidenza determinazione e costante crescita. Soddisfazione da parte dello staff tecnico della Vento d’Oriente: “Diego e Teresa hanno mostrato carattere e maturità, andando oltre il semplice risultato numerico”. Per la società livornese si tratta di un segnale importante: due giovani capaci di competere a livello nazionale e una base solida su cui costruire la futura stagione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©