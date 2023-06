Due livornesi sul podio al campionato nazionale Mtb

Nella foto principale il gruppo della Livorno Team Bike

Oltre 100 biker sulle colline livornesi per il campionato nazionale MTB Cross Country Xc 2023. I risultati e le classifiche della manifestazione Uisp che nel nostro territorio mancava da 25 anni. Emiliano Pellegrini e Chiara Nivelli i due livornesi sul podio

L’ultima domenica di giugno, a Livorno, ha visto oltre 100 biker provenienti da tutta la Toscana e anche da altre regioni radunarsi sulle colline livornesi per partecipare al Campionato nazionale MTB Cross Country XC 2023. Erano ben 25 anni che un appuntamento del genere mancava sul nostro territorio, quindi la Uisp quest’anno è tornata a scommettere su Livorno e ha ricevuto in cambio una giornata di successo. Soprattutto grazie al lavoro certosino svolto dalla Livorno Team Bike, che per mesi ha lavorato all’organizzazione dell’evento, con la preparazione di un percorso spettacolare che è stato apprezzato da tutti i presenti: 100% sterrato, tracciato tecnico lungo circa 10 km. che i biker iscritti hanno percorso per due o tre volte, a seconda della categoria. Il Comitato Uisp terre Etrusco-Labroniche ha offerto il proprio supporto alla realizzazione dell’evento, andato in scena in una domenica calda (la prima dell’estate 2023), ma gran parte del percorso era immerso nel bosco e questo ha sicuramente agevolato il compito a tutti i partecipanti. Gara unica e tragitto che si è snodato sulle nostre splendide colline, attraversando tratti ben noti ai biker locali: Direttissima, Liane, Scaleo, Vallicelle, Svizzero, Cavallo Bianco, Daini, Sambuchino e Ghiacciaie infatti comporranno un percorso estremamente completo fatto di dure salite, passaggi misti detti “mangia e bevi” e discese adrenaliniche. Partenze scaglionate di buon mattino da via del Corbolone nell’area dell’ex Tiro al volo, che per l’occasione è stata ripulita e attrezzata dalla Livorno Team Bike per garantire parcheggi, allestimento gazebo squadre, iscrizioni, consegna numeri e pacchi gara, premiazioni e pasta party finale. Oltre venti volontari della società livornese si sono prodigati nel presidiare il percorso durante la gara e poi tutta l’area, che è stata prontamente ripulita dopo la conclusione sempre dai volontari della Livorno Team Bike, che ringrazia Andrea Piazzi e Luca Tinucci dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere per la grande disponibilità dimostrata sin dalle prime fasi dell’organizzazione dell’evento. Un grazie sincero da parte del team labronico va inoltre agli sponsor Perullo C.P.S., Cecchini Depositi, MTB Bike Store Café, + Watt, Pissei, Londi Pasticceria, Time Out Sport Lab per il supporto dato alla manifestazione. Il percorso lungo si è compiuto sulla distanza di 30 km., quello corto di 20 km. I vincitori di ciascuna categoria si sono aggiudicati l’ambita maglia tricolore di campione nazionale, mentre premi sono stati distribuiti ai primi cinque classificati di ciascuna categoria. Sono due i livornesi saliti sul podio: Emiliano Pellegrini della Ciclissimo Bike Team si è piazzato al primo posto nella categoria M5, ma essendo un tesserato federale non ha potuto vincere il tricolore, assegnato solo ad atleti e atlete tesserati Uisp; Chiara Nivelli della Livorno Team Bike è arrivata seconda nella categoria Master W2.

Ecco i podi di tutte le categorie. Allievi: 1) Mattia Calabrisio (campione nazionale, Sport Bike), 2) Rocco Capriotti (Avis Ciclismo Rosignano). Elite SP: Luca Cacchi (campione nazionale, Torpedo Bike), Alessandro Chiti (Free Bike Casalguidi), 3) Pietro Ottanelli (Vettoribike). M1: 1) Niccolò Chisci (Cicli Taddei), 2) Mattia Sargentini (campione nazionale, Free Bike Pedale Follonichese 1956), 3) Simone Greco (Bike Village). M2: 1) Andrea Volpe (campione nazionale, Mtb Race Subbiano Ca), 2) Giacomo Rega (Uisp Terre Etrusco-Labroniche), 3) Marco Battaglia (Team Giovannelli). M3: 1) Luca Barani (campione nazionale, Ciclistica Salsese), 2) Tommaso Manfredini (Atletica Panaria Group), 3) Matteo Pezzo (Velo Club Lunigiana). M4: Massimo Baldi (campione nazionale, Vettoribike), 2) Matteo Abati (Circolo Minerva), 3) Daniele Micheli (Zerozero Iki Sport). M5: 1) Emiliano Pellegrini (Ciclissimo Bike Team), 2) Federico Gianotti (campione nazionale, Bambana Bike), 3) Gianluca Bani (Team Giovannelli). M6: Alessio Brandini (campione nazionale, Donkey Bike Sinalunga), 2) Massimiliano Giannini (velo Club Lunigiana), 3) Massimo Musetti (Velo Club Lunigiana). M7: Fabiano Bello (campione nazionale, Veloclub Floence By Bike), 2) Aurelio D’Aquino (Velo Club Lunigiana), 3) Rosario Perna (Avis Ciclismo Rosignano). M8: Mimmo Toni (campione nazionale, Team Iaccobike), 2) Maurizio Meini (Arci Stagno), 3) Valter Servadei (Bad Team). W2: 1) Erika Mariangela Gianni (campionessa nazionale, Team Bikexp), 2) Chiara Nivelli (Livorno Team Bike), 3) Erika Manfredini (Audax Casinalbo). W3: 1) Marilena Benevento (campionessa nazionale, Zerozero Iki Sport).

Condividi: