Due medaglie di bronzo per i folgorini alle rappresentative regionali

Grande successo per il settore giovanile della ASD Esercito - 187 Folgore di Livorno protagonista al “Campionato Italiano per Rappresentative Regionali” organizzato dalla Fijlkam – settore Karate

Grande successo per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno protagonista al “Campionato Italiano per Rappresentative Regionali” organizzato dalla Fijlkam – settore Karate, andato in scena lo scorso weekend presso il palasport di Urbino. Due gli atleti *folgorini* convocati dal Centro Tecnico Regionale della Toscana, selezionati per rappresentare la regione in una delle competizioni più attese della stagione. Entrambi si sono distinti per impegno, tecnica e spirito sportivo. Jacopo Citi ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella categoria Juniores -68 kg (Kumite), dopo aver disputato ben 4 incontri: vittorie nette per 3-0 e 6-1, una semifinale combattuta terminata 2-1 e il successo nella “finalina” per il bronzo con un convincente 2-0. Un risultato ancora più significativo alla luce del grave infortunio subito, lo scorso 5 settembre in Croazia, che lo ha portato a interrompere gli allenamenti, ma non ha però intaccato la sua determinazione Ottima anche la prova di Simone Corvaglia, che ha conquistato la medaglia di Bronzo nella specialità Kata a squadre, dimostrando grande precisione esecutiva e affiatamento tecnico con i compagni di squadra.

A completare la presenza, anche due tecnici del club blu/azzurro (colori di rappresentanza della Forza Armata), Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia, convocati all’interno dello staff regionale per seguire e supportare gli atleti toscani in gara. Un risultato di rilievo che conferma il valore del vivaio e dell’impegno formativo della ASD Esercito – 187 Folgore nel panorama del karate nazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©