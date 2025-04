Due ori e un argento per polisportiva La Rosa

Soddisfatto tutto lo staff tecnico e tifo da stadio da parte delle atlete della polisportiva La Rosa Livorno che da casa hanno potuto seguire in streaming le evoluzione delle compagne di squadra

Una domenica, quella del 6 aprile, piena di importanti successi al palazzetto di pattinaggio a Massa, dove lo Skating Club di Massa ASD ha ospitato il campionato Regionale FISR di categoria. Il primo campionato interregionale per la specialità esercizi liberi di categoria dove gli atleti di alto livello si misurano per rientrare all’ importante fase nazionale. A partecipare sono stati atleti della Toscana e dell’Umbria. Si conferma campionessa regionale per la categoria Giovanissimi A Mazzola Ludovica anno 2017. Anche nella categoria Giovanissimi B, classe 2016, Falleni Emma si riconferma campionessa Regionale. Nella categoria Esordienti A , anno 2015, Nannipieri Beatrice vince una medaglia d’argento. Queste tre atlete confermano il passaggio alla fase successiva del Trofeo delle Regioni, premio più importante per tutti i sacrifici fatti fin adesso e stimolo di fare ancora meglio durante la preparazione a questo appuntamento che sarà a settembre. Nella categoria Allievi A, 2013, una quinta posizione per Giommi Noemi, che ha la speranza di passare ai Nazionali ma deve attendere la fine di tutti i campionati interregionali ed in base al suo ranking di punteggio conquistato fino ad oggi, sapere se essere o meno ammessa alla fase Italiana. Ad accompagnare in pista queste atlete il tecnico Savi Cinzia che si è promessa di continuare per loro una preparazione puntuale e precisa. Soddisfatto tutto lo staff tecnico e tifo da stadio da parte delle atlete della polisportiva La Rosa Livorno che da casa hanno potuto seguire in streaming le evoluzione delle compagne di squadra.

