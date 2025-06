Due ori per la società La Stella ai campionati nazionali di obbligatori Fisr

La prima è quella di Lara Pennacchia nella categoria divisione Nazionale C, la seconda è stata vinta nella categoria Cadetti da Anna Grossi

Ancora grandi e importanti risultati e successi per la società di pattinaggio artistico La Stella di Livorno che ha concluso i campionati nazionali di obbligatori Fisr con ben due medaglie d’oro. La prima è quella di Lara Pennacchia nella categoria divisione Nazionale C, che si riconferma campionessa nazionale Fisr. L’altra medaglia d’oro è stata vinta nella categoria Cadetti da Anna Grossi, campionessa in carica della World Cup 2024, che ha eseguito 4 esercizi con una precisione magistrale riconfermandosi campionessa nazionale anche quest’anno. Un titolo importante che vale all’atleta la convocazione ufficiale da parte del commissario tecnico Fabio Hollan nella squadra della Nazionale Italiana e la partecipazione alla prossima World Cup specialità obbligatoria, che si terrà a settembre a Buenos Aires in Argentina.

Ottimi piazzamenti anche per le compagne Nina Succi, 14ª classificata nella categoria Cadetti, e Viola Menicagli, 6ª classificata nella categoria Jeunesse. Tutta la società La Stella è felice e orgogliosa che l’impegno e la passione delle sue atlete sia stato premiato con così grandi soddisfazioni. Le allenatrici: Silvia Bartoletti, Sabrina Versalli, Martina Farris.

