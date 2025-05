Edoardo diventa maestro nazionale di scacchi a 12 anni

A 12 anni, 11 mesi e 14 giorni Edoardo della Livorno Scacchi è il più giovane maestro della Toscana grazie alla sua straordinaria performance all'Open A del Sardinia World Chess Festival 2025. Il successo di Edoardo dimostra come impegno e talento possano portare a risultati straordinari

Il panorama scacchistico toscano accoglie con entusiasmo una nuova stella. Come si legge in un comunicato stampa del 3 maggio, Edoardo “Dodo” Fulgentini nato nel maggio 2012 a Fauglia ha conquistato il titolo di maestro nazionale grazie alla sua straordinaria performance all’Open A del Sardinia World Chess Festival 2025 svoltosi a Orosei dal 27 aprile al 3 maggio. Partito con un Elo di 2133 e il titolo di Candidato Maestro, Edoardo ha ottenuto 5 punti su 9 partite affrontando avversari di altissimo livello. Tra i risultati più significativi, le vittorie contro i Grandi Maestri Kenny Solomon (2272) e Jiri Stocek (2492), e le patte con l’IM/WGM Marina Brunello (2323) e il GM Oleg Romanishin (2291), leggenda vivente degli scacchi. Grazie a una stratosferica performance Elo di 2361 ha guadagnato la norma da Maestro e con i 107,6 punti Elo guadagnati ha raggiunto un totale di 2241 Elo, superando così la soglia per il titolo di Maestro Nazionale. Questo risultato, prosegue la nota stampa, lo rende a 12 anni, 11 mesi e 14 giorni il più giovane maestro della Toscana, superando di pochi giorni il precedente record di Francesco Bettalli, attuale Maestro Internazionale e per qualche mese l’attuale Maestro Internazionale Marco Codenotti.

Edoardo è tesserato con Livorno Scacchi, dove ha seguito un percorso formativo di eccellenza. Frequenta il Livello 3 della Scuola di Scacchi “Carlo Falciani” di Livorno, diretta dal CM Roberto Corso, e si allena con i Maestri Internazionali Pierluigi Piscopo e Ilia Martinovici insieme ai compagni Greta Viti, Ettore Sassi, Aron Pratelli, Leonardo Paolinelli e Filippo Buonagurio. A livello individuale è seguito dal GM Lexy Ortega, direttore dell’Accademia Scacchistica Federale, dove Edoardo e Ettore Sassi rappresentano Livorno Scacchi tra i 50 under 18 selezionati a livello nazionale (vi era stata ammessa anche Greta Viti, che ha poi rinunciato per impegni pregressi). La crescita di Edoardo è stata sostenuta da Livorno Scacchi con il Maestro Andrea Raiano alla presidenza fino al 2024 e da gennaio 2025 da Rino Sassi. Il successo di Edoardo rappresenta un momento significativo per lo scacchismo livornese e toscano, dimostrando come impegno e talento possano portare a risultati straordinari. Con il titolo di maestro nazionale, Edoardo Fulgentini apre un nuovo capitolo per gli scacchi toscani, ispirando le nuove generazioni e rafforzando la presenza della nostra regione nel panorama scacchistico italiano.

