Elisa, 14 anni, ai mondiali di disco dance. “In bocca al lupo”

Nella foto inviata dalla famiglia Elisa al 1° posto del campionato regionale

“In bocca al lupo Elisa, sarà un’esperienza che porterai con te tutta la vita. Divertiti”. L’in bocca al lupo è di quelli speciali e arriva dai genitori Marcella e Gianluca, dalla sorella Elena, 21 anni, e dal fratello Lorenzo, 12 anni, della 14enne livornese che, accompagnata dalla insegnante Dania Salvini e dalla sorella, il 21 giugno da Pisa volerà a Chomutov in Repubblica Ceca dove dal 21 al 26 giugno parteciperà con la nazionale italiana ai mondiali di disco dance. Fresca campionessa juniores ai campionati italiani assoluti Fids (Federazione italiana disco dance) e campionessa regionale, l’atleta livornese della Poker D’Assi Ballet di Firenze con “base” a Livorno a Spazio Danza, si esibirà due volte: il 22 giugno in gruppo e il 24 singolarmente. “Elisa è determinata – prosegue la mamma – è il suo primo mondiale, con la speranza che ce ne potranno essere altri, e sa quanti sacrifici ha fatto e sta facendo per portare avanti la scuola e lo sport che ama. Specialmente in questi ultimi mese che l’hanno vista spostarsi per gli allenamenti tra Genova, La Spezia e Firenze. Siamo tutti fieri di lei. Come ha iniziato a ballare la disco dance? Per caso. A 6 anni cercavamo uno sport da sperimentare e da allora sta continuando”. Con ottimi risultati.

