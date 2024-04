Emma e Beatrice alla finale del Trofeo delle Regioni

Foto inviate nel comunicato stampa

Tutte le pattinatrici della Polisportiva La Rosa e tutto lo staff tecnico si complimentano per gli ottimi risultati ottenuti dopo lunghi sacrifici e intensi allenamenti

Domenica 14 aprile, nell’impianto coperto di Massa, si è disputata la fase interregionale della Fisr per le categorie agonistiche Giovanissimi, Esordienti ed Allievi di pattinaggio artistico a rotelle. La polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con 3 atlete, conquistando 2 posti per la finale del Trofeo delle Regioni, massimo campionato di livello nazionale agonistico per le categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi che si disputerà prossimamente. Emma Falleni, nella categoria agonistica Giovanissimi A, classe 2016, dopo una esibizione che non lasciava dubbi ma solo lunghi e meritati applausi, ha conquistato un brillantissimo oro. Sulle note di Coco Loco ha convinto la giuria con il suo carattere deciso e incisivo, raggiungendo un ottimo punteggio e la prima posizione. Beatrice Nannipieri, nella categoria Giovanissimi B, classe 2015, ha conquistato un bellissimo argento lasciando incantato il pubblico per la sua dolcezza e raffinatezza in pista, oltre che la sua tecnica durante le note de La bella e la bestia.

Due pattinatrici giovanissime dal carattere diverso ma molto promettenti, che si allenano quotidianamente presso l’impianto all’aperto della Polisportiva La Rosa Livorno insieme alla terza atleta Noemi Giommi che ha presentato a questa competizione un programma elegante, sulle note di Crudelia Demon, per la categoria Esordienti B, anno 2013, conquistando una quarta posizione.

Queste atlete sono seguite dal tecnico Cinzia Savi , il preparatore atletico Andrea Bientinesi e anche dalla campionessa mondiale di pattinaggio artistico, Giada Luppi, che ha diretto e curato la coreografia di queste tre piccole atlete, dedicandosi con amore e dedizione a questa sua nuova arte dopo aver lasciato le competizioni. Tutte le pattinatrici della Polisportiva La Rosa e tutto lo staff tecnico si complimentano per gli ottimi risultati ottenuti dopo lunghi sacrifici e intensi allenamenti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©