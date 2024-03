Enrico Tanferna allenato dal livornese Marrai vince il campionato europeo di vela Ilca7 U21

Nato e cresciuto nel vivaio del Circolo Nautico Livorno ha percorso tutte le tappe di questo splendido sport fino ad arrivare alle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro in Brasile. Oggi Francesco è tecnico Federale FIV

Enrico Tanferna vince il campionato europeo di vela Ilca7 Under 21 a Porto Pollensa, Maiorca, confermando a distanza di un anno il valore della squadra italiana che era riuscita nell’impresa di occupare tutti e tre i gradini più alti del podio. Dietro questi giovani campioni, cui vanno tutti i nostri complimenti, c’è un talentuoso tecnico che merita altrettanta considerazione. Stiamo parlando di Francesco Marrai, livornese doc, che da tecnico Federale FIV sta trasmettendo tutta la sua esperienza di pluricampione mondiale ai suoi giovani atleti. Non è così scontato che per il solo fatto di essere stato un grande campione si possa poi diventare un allenatore altrettanto bravo, Francesco c’è riuscito. Lo sta dimostrando con i fatti e su tutti i campi di regata. Nato e cresciuto nel vivaio del Circolo Nautico Livorno ha percorso tutte le tappe di questo splendido sport fino ad arrivare alle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro in Brasile e Gianni Galli, suo storico Coach, ha avuto un ruolo determinante nella sua formazione. Chi lo conosce personalmente non fa fatica a definirlo una figura carismatica, una figura che sa trasmettere entusiasmo a tutti quelli che lo circondano. Nessuna meraviglia quindi per i risultati che riesce ad ottenere e che gli auguriamo tutti di continuare a raccogliere nei prossimi anni. Merita ricordare che lo scorso anno è stato premiato dal sindaco di Livorno Luca Salvetti proprio per i suoi meriti sportivi.

