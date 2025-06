Esordio con record per Sofia al Trofeo Settecolli

E’ in pieno svolgimento, sino a domenica 29 alla piscina del Foro Italico a Roma, la 61esima edizione del prestigioso Trofeo Settecolli a cui sarà presente, anche quest’anno, la TDS-Toscana Disabili Sport di Livorno coi suoi atleti paralimpici di punta. Ancora una volta l’emozionatissimo presidente Maurizio Melis combatte tra l’entusiasmo e la pragmaticità che l’ha sempre contraddistinto: “Lo affermo sin dalla fondazione della mia associazione: per questi ragazzi già partecipare ad una gara è un successo, al di là dei risultati tecnici. Hanno dovuto e debbono quotidianamente superare grandi ostacoli per gli allenamenti, per lo studio o il lavoro, per le cure e l’attenzione dovute alla loro disabilità. Quando vedo i loro nomi e il nome della Toscana Disabili Sport sui ledwall dei campionati o di queste prestigiose manifestazioni o, come in questo caso, sulle dirette RAI il mio cuore è gonfio d’orgoglio”. Chi da sempre cura l’aspetto tecnico dei nuotatori labronici è l’allenatrice Eleonora Bologna, che anche in questa occasione accompagna gli atleti della TDS. “Essere presenti anche quest’anno alla più importante manifestazione italiana di nuoto è un’immensa soddisfazione. Per me, ovviamente, perché mi ripaga dei tanti sacrifici necessari per seguire questi ragazzi, ma in primis per loro, e ogni volta non posso non pensare che senza la TDS e la lungimiranza di chi sta portando avanti questo progetto dal 2016 non potrebbero avere queste soddisfazioni”. Quindi i risultati non contano? “Certo che sì! – esclama Melis – Intanto diciamo che ai Settecolli non si arriva per pietismo o roba del genere. La FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico – ndr) convoca gli atleti in base ai risultati, ricordiamoci che prima che persone con disabilità questi sono atleti, con la A maiuscola. Essere qui oggi significa che i ragazzi si sono impegnati e lo dimostrano i piazzamenti ai campionati italiani e i record di cui sono in possesso”.

E, a proposito di record, esordio col botto per Sofia Gagliardo Gurrieri. Ed era “solo” la batteria di qualificazione dei 50 delfino: “Non riesco più a commentare – risponde Bologna -. Sofia 42.60 record juniores per la sua categoria, penso non se lo aspettasse neanche lei. Questo non fa che dimostrare che, prima di tutto, questi atleti meritano di essere qui, e successivamente che loro stessi ‘sentono’ la responsabilità di dare il tutto per tutto per ricompensare la società a cui appartengono e l’orgoglio di portare il colore amaranto sempre più in alto”.

Ed è solo l’inizio…

