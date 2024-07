Eugenio e Simone bronzo agli italiani di Judo

Gli atleti Eugenio Sturniolo cat. 90kg M2/3 e Simone Taiocchi cat. +90kg M2/3 della palestra ASD Senshi Judo Livorno hanno conquistato entrambi il terzo gradino del podio, ciascuno nella propria categoria. La palestra ha conquistato l'ottavo posto nella classifica generale per società su un complessivo di oltre 84 gruppi sportivi

Domenica 7 luglio al PalaPellicone di Ostia si è svolta la finale dei campionati italiani Master di Judo. La gara ha registrato la partecipazione di 84 società sportive con la presenza di oltre 280 atleti provenienti da tutta la penisola. Per la palestra ASD Senshi Judo Livorno hanno preso parte all’evento gli agonisti Eugenio Sturniolo cat. 90kg M2/3 e Taiocchi Simone cat. +90kg M2/3 che hanno conquistato entrambi il terzo gradino del podio, ciascuno nella propria categoria. Eugenio Sturniolo vince il primo incontro con un vantaggio riuscendo a gestire tatticamente il combattimento fino allo scadere del tempo; perde poi la semi finale, per un’incertezza sulla difesa, nonostante il vantaggio iniziale, contro l’atleta vincitore della categoria. Vince successivamente, con grande soddisfazione, la finale valevole la medaglia di bronzo, piazzando all’avversario un Ippon spettacolare, il più bello della competizione secondo quanto detto dai commentatori sportivi, a pochi secondi dall’inizio dell’incontro. Bronzo anche per l’atleta Simone Taiocchi che partecipa alla gara con la formula girone all’italiana, un tutti contro tutti. Simone vince il primo incontro grazie ad un vantaggio ed immobilizzando l’avversario; perde l’incontro successivo contro il campione italiano uscente subendo un Ippon ma vincendo poi, per superiorità tecnica i due incontri successivi, sale sul terzo gradino del podio. Questa gara è stata un’esperienza importante per i due atleti della palestra di via Grotta delle Fate, un’ occasione di confronto e crescita tecnico-tattica che gli ha permesso di mettersi in gioco combattendo contro gli agonisti di categoria più forti d’Italia. “Abbiamo portato a Livorno due Bronzi conquistati nella gara Master più importante della stagione agonistica -sono state le parole degli allenatori Monica Iacorossi, ex appartenente al gruppo sportivo Judo Carabinieri, e Federico Cappagli. I nostri atleti si allenano costantemente nella pratica del Judo e di altri sport affini di lotta tradizionale con costanza e determinazione. La società sportiva Senshi è diventata infatti, nel 2024, anche Centro di Formazione Nazionale nella pratica di sport tradizionali quali Alysh belt wresling e Kurash”. Grazie ai risultati raggiunti dai due agonisti a Ostia, la palestra ha conquistato l’ottavo posto nella classifica generale per Società su un complessivo di oltre 84 gruppi sportivi presenti alla competizione. Un ottimo risultato nazionale per una palestra così “giovane” ma con grande voglia e determinazione di crescere nel campo delle arti marziali.

