Europei di Birmingham, convocati Picchiottino e Fiorini nella marcia

Il ct Antonio La Torre ha ufficializzato le convocazioni per la rassegna continentale in programma dal 10 al 16 agosto. Il finanziere amaranto Gianluca Picchiottino gareggerà nella mezza maratona di marcia, mentre Sofia Fiorini sarà al via della maratona femminile dopo una stagione da protagonista

Era prevedibile, ma non vi era la certezza. Il commissario tecnico della nazionale assoluta di atletica leggera, Antonio La Torre, ha ufficializzato gli atleti della marcia che parteciperanno ai prossimi Campionati Europei in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto, l’appuntamento più importante della stagione. Tra i convocati figurano il finanziere amaranto Gianluca Picchiottino, impegnato nella mezza maratona di marcia maschile, e la sorpresa stagionale Sofia Fiorini, che sarà presente nella maratona di marcia femminile. Tutte le gare di marcia si svolgeranno il 15 agosto. Dopo una stagione veramente eccellente per entrambi gli atleti, arriva quindi un ulteriore risultato di prestigio per i portacolori amaranto, che a giugno saranno impegnati nella finale scudetto del Campionato di Società su pista, dove parteciperanno da leader della specialità.

Lunga e molto impegnativa, ma ricca di soddisfazioni, la stagione della società amaranto, in un momento di grande splendore per tutto il movimento sportivo cittadino. Grande attesa anche per la prova di Andy Diaz nel salto triplo al Golden Gala di Roma, dove sarà seguito da oltre 100 tifosi livornesi.

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