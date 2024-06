Eva agli Europei master di nuoto per puntare alla medaglia d’oro

Già campionessa mondiale di Oceanman, l'atleta livornese di Livorno Aquatics a luglio parteciperà alla 3 chilometri in acque libere ai campionati master a Belgrado. "Ho iniziato a nuotare a 6 anni. Il nuoto in acque libere è sinonimo di libertà, è l’espressione di tutto ciò che si è"

di Giulia Bellaveglia

Dal 4 al 6 luglio, a Belgrado, avranno luogo i campionati europei master di nuoto. Tra le specialità previste anche la 3 chilometri in acque libere. E sarà proprio questa la sfida a cui prenderà parte Eva Giuliani, livornese doc e nuotatrice master 35 tesserata Livorno Aquatics, già campionessa mondiale di Oceanman e detentrice di numerosi altri titoli. “Sono emozionatissima – racconta – non vedo l’ora! Il nuoto in acque libere è sinonimo di libertà, è l’espressione di tutto ciò che si è, senza vincoli schematici che di solito caratterizzano, com’è giusto che sia, la vasca. Oltre a questo è l’occasione per esplorare posti meravigliosi ed essere interamente a contatto con la natura marina; ma è anche il coraggio di affrontare il mare in ogni sua condizione, con la costanza e la soddisfazione di portare a termine una gara di lunga distanza preparata con mesi di sacrifici e allenamenti duri e sfiancanti”. Quella dell’atleta livornese è una passione che viene da lontano. “Lo pratico dall’età di sei anni ed è qualcosa che mi ha regalato tantissime soddisfazioni, sia come sportiva, che come insegnante. Non è la mia professione, nella vita di tutti i giorni lavoro infatti a Cisanello come tecnico di laboratorio, ma il nuoto e l’acqua fanno parte di me, e con costanza e dedizione mi hanno portato ad essere la persona che sono oggi”. Poi, il passaggio alle acque libere. “Mi ci sono avvicinata quasi per gioco da atleta già agonista, entrando nella nazionale di fondo giovanile nel lontano 2006. Poi, scelsi la carriera dello studio e fui costretta ad abbandonare gli allenamenti troppo frequenti ed intensi e mi ci sono riavvicinata soltanto nel 2018”. Ma l’aspetto più bello è il messaggio da lanciare. “Lo faccio anche perché voglio trasmettere l’idea che lo sport sia adatto a qualsiasi età. Certo, ogni periodo ha le proprie caratteristiche, ma non è necessario essere esclusivamente giovani per farlo. Lo sport deve sempre essere di tutti e per tutti”. E allora non ci resta che augurare ad Eva buona fortuna!

Condividi:

Riproduzione riservata ©