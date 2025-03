Exploit della Tds alle World series e ai campionati italiani di nuoto

Il presidente Melis: "Grazie alla nostra allenatrice Bologna e all'impegno dei ragazzi la società si conferma ancora una volta tra le polisportive paralimpiche più attive"

Piccola delusione per i ragazzi guidati da Enrico Prex che domenica 23 sognavano il bis della vittoria ottenuta nella precedente giornata contro Sassari. Nella penultima di campionato di serie B FIPIC gli amaranto hanno ospitato gli altri sardi del Porto Torres che si sono dimostrati sin da subito, con un perentorio 0-8 iniziale, più concentrati, più veloci e più precisi al tiro. 30-55 il risultato finale e un po’ di rammarico per i labronici, che non hanno saputo concretizzare con un canestro azioni che di per sé sono apparse belle e fluide. Ma il presidente Maurizio Melis si consola decisamente con l’exploit della Tds alle World series e ai campionati italiani di nuoto paralimpico che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro nella settimana dal 13 al 16 marzo. I 4 ragazzi (età media 17 anni) dell’allenatrice Eleonora Bologna si sono distinti per gli ottimi piazzamenti e tempi realizzati. Questi in dettaglio. Camilla Turri: 2 argenti e 1 bronzo (100 e 50 SL e 100 dorso); Pietro Passerini: 1 oro e 2 argenti (50 SL, 100 e 200 SL); Filippo Calchetti: 2 argenti (50 SL e 100 dorso); Sofia Gagliardo Gurrieri: 2 argenti e 1 bronzo (50 e 400 SL e 100 SL). Sugli scudi, ancora una volta, Sofia (18 anni il prossimo agosto), che ha brillato entrando nelle Youth Finals mondiali dei 100 SL, 100 rana, 400 SL, 200 misti e 50 SL. Un tour de force per la giovane nuotatrice che non si è neppure fatta mancare 2 record italiani juniores nei 400 SL e nei 100 rana. La Toscana Disabili Sport ottiene così ancora una volta la ribalta tra le più titolate società nazionali e risulta la più medagliata tra le toscane presenti. Prova del riconoscimento che la Federazione le ha attestato affidandole, in 3 anni consecutivi, l’organizzazione prima dei Campionati regionali, poi dei Campionati Italiani Giovanili e lo scorso novembre la massima competizione nazionale in vasca corta: i Campionati Italiani assoluti invernali. “Grazie alla nostra allenatrice Bologna e all’impegno dei ragazzi – dichiara Melis – la società si conferma ancora una volta tra le polisportive paralimpiche più attive, unica a livello agonistico sul territorio livornese. Niente a che vedere con colossi come Briantea, Lazio e altre, ma in appena 8 anni di attività (la TDS è stata fondata nel 2016 – ndr) abbiamo ottenuto grandi risultati con pochissimi fondi. Mi è d’obbligo, al proposito, ringraziare ancora una volta la Webb James Srl, nella persona di Stefano Trumpy, che ha generosamente finanziato la trasferta di Lignano”.

