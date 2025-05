Fabio conquista la terza finale mondiale consecutiva a Oceanman

Il livornese ha ottenuto la qualificazione con il 44° posto assoluto e il 3° di categoria (age group 60-69) nella gara sprint 2000 metri

Fabio Donati conquista la terza finale mondiale consecutiva nella manifestazione Oceanman, la più importante gara internazionale in acque libere. Con il 44° posto assoluto e il 3° di categoria (age group 60-69) nella gara sprint 2000 metri, il livornese strappa il pass diretto per accedere alla finale mondiale e commenta: “Mare impegnativo con onda di oltre 0.50 centimetri e molti ritiri. Alla fine obiettivo raggiunto”. Alla partenza oltre 700 gli atleti provenienti da 51 nazioni che si sono dati appuntamento a Cattolica dal 23 al 2 giugno per le gare 2.000, 5.000 e 10.000 metri in acque libere.

