Fabio conquista l’argento nella tappa Oceanman di Creta

Fabio Donati si conferma ai vertici mondiali di categoria nel circuito Oceanman race conquistando la medaglia di argento nella tappa di Chania a Creta

Fabio Donati si conferma ai vertici mondiali di categoria nel circuito Oceanman race conquistando la medaglia di argento nella tappa di Chania a Creta. La gara si è svolta sabato 22 giugno e sulla distznza dei 2000 mt. Ancora secondo classificato ma che conta per il risultato finale da sommare nei vari tour per la conquista della coppa nella classifica mondiale. Soddisfazione per l’atleta master sessantaseienne che commenta: “Sono contento del risultato ottenuto, location fantastica nel porto veneziano di Chania ma con mare molto mosso e con onde di traverso che ci hanno fatto scarrociare sotto la linea dell’ultima boa in prima dell’arrivo. Molta fatica ma ne valeva davvero la pena. Ora cercherò dì realizzare più punti possibile nelle altre tappe per migliorare il piazzamento nel ranking mondiale”.

