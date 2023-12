Fabio quinto alla finale mondiale Oceanman a Phuket

Il livornese Fabio Donati a Phuket

Fabio Donati, nuotare master M65, si allena in mare al Gabbiano e in estate ha ottenuto il pass per la più grande manifestazione di acque libere al mondo conquistando il quinto posto di categoria nella gara dei 2000 metri: "Organizzazione impeccabile anche se con 30 gradi e acqua caldissima è stata dura ambientarsi ma né è valsa la pena. Bella esperienza. Ci riproverò il prossimo anno e chi sa che non sia a podio"

“Sono contento del risultato ottenuto nella più grande manifestazione di acque libere al mondo”. A dirlo è il livornese Fabio Donati che a Phuket ha partecipato come nuotare master M65 alla finale mondiale Oceanman conquistando il quinto posto di categoria nella gara dei 2000 metri (le categorie sono calcolate ogni 10 anni e non ogni 5 come per le gare Fin) e considerato l’altissimo livello della competizione rappresenta un risultato senza dubbio di assoluto prestigio. Fabio si allena in mare al Gabbiano e ha conquistato il pass per il mondiale Oceanman nella gara di qualificazione di Cattolica che corona una stagione agonistica Open water che ha visto l’atleta partecipare questa estate anche alla staffetta Corsica Capraia ma non solo. Fabio è protagonista anche in vasca, dove si allena nel periodo invernale, avendo conquistato quest’anno il titolo di campione regionale in vasca sia nei 1500 mt stile libero che nei 100 mt stile libero. “L’Oceanman si svolge in tutti i continenti con varie tappe – spiega da Phuket – nel 2021 mi ero qualificato per i 5000 metri in Grecia ma non ho potuto partecipare alla finale che si svolgeva in Egitto a causa delle restrizioni del Covid. Quindi per me questa gara di Phuket è stata doppiamente importante. Scegliendo la distanza sprint dei 2000 metri ho dovuto cambiare preparazione e tipo di allenamento essendo una gara veloce. Organizzazione impeccabile anche se con 30 gradi e acqua caldissima è stata dura ambientarsi ma né è valsa la pena. Bella esperienza. Ci riproverò il prossimo anno e chi sa che non sia a podio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©