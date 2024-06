Fantasie coreografiche d’estate in Fortezza Vecchia

Per tre giorni la danza sarà la protagonista assoluta della programmazione eventi in Fortezza Vecchia con oltre cinquecento ballerini espressione delle numerose scuole esistenti a Livorno

Per tre giorni la danza sarà la protagonista assoluta della programmazione eventi in Fortezza Vecchia. Oltre cinquecento ballerini, espressione delle numerose scuole esistenti a Livorno, torneranno ad invadere e ad animare il più antico fortilizio livornese sin da giovedi 27 giugno (inizio 21,15) con la prima serata della rassegna “Fantasie coreografiche d’estate”, manifestazione giunta alla undicesima edizione, che avrà un seguito la sera successiva, venerdi 28 giugno (sempre alle 21,15). La terza serata inclusa nel progetto “Danza In Fortezza” andrà invece in scena domenica 7 luglio con la scuola Artedanza di Valeria Delfino.

Nata nel 2012 come presentazione di poche scuole di danza di Livorno, le “Fantasie coreografiche d’estate” sono divenute nel corso degli anni un appuntamento imperdibile ed una vera e propria vetrina di prestigio per le tante scuole e accademie di danza presenti sul territorio livornese.

Nel corso di due serate avranno modo di presentare la realtà estremamente viva e vitale della danza a Livorno, circa venti scuole, nelle quali la danza si pratica a vari livelli e discipline ed a tutte le fasce di età (si comincia dai bambini di “gioco-danza” per arrivare ai livelli semi-professionistici degli adulti).

Ideata dalla associazione Cronosax Livorno, Spettacolo & Sport, ASD U.S.ACLI in collaborazione con il “Teatro Salesiani” ed il suo direttore artistico Rino Pizzonia, finalizzata a costituire un naturale proseguimento dell’attività di esibizione dopo il tradizionale “saggio” che ogni scuola presenta autonomamente a fine anno accademico, la due giorni di kermesse di danza rappresenterà un momento di aggregazione, di confronto e di studio per le tante scuole presenti a Livorno e provincia; costituirà un appuntamento in cui si intersecheranno balletti di ogni stile coreografico, dal classico all’hip-hop, dal moderno al contemporaneo, accompagnato da colonne sonore che hanno fatto la storia della musica internazionale, con brani perfino recitati tramite i quali la danza si confonderà con il teatro. Come la passata edizione, le “Fantasie coreografiche d’estate” godranno del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Livorno. e si avvarranno del servizio fotografico curato da Alessio Vallese di via Roma e della collaborazione dei parcheggi “Garibaldi” e “Cecconi”, di ACLI Service, oltre che dell’ospitalità e disponibilità di Menicagli Pianoforti e del Fortezza-Bar di Monica Franceschini.

Ecco le scuole impegnate nella rassegna:

27 giugno: SCUOLA DI DANZA EDEN direzione artistica Elena Turchi; SCUOLA DI DANZA DEA direzione artistica Carolina Picciotto; ST DANZA Centroformazione direzione artistica Simona Tocchini; SALUS COMPANY direzione artistica Denise Storti; CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA direzione artistica Francesca Risaliti; MYTHOS ARTE E MOVIMENTO direzione artistica Gabry Gabbriellini; CENTRO STUDI ARMONIA DANZA direzione artistica Martina Cecchini;

NINA DANCE GROUP direzione artistica Serena Sicilia.

28 giugno: LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO direzione artistica Mitzi e Cecilia Testi; NEW PROJECT DANCE direzione artistica Roberta Ulivieri; CREATIVELAB direzione artistica Federica Cangiano e Luca Lupi; LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI direzione artistica Sonia Filippi; CLUB SPORT COLLESALVETTI direzione artistica Veronica Mungai; ARKE’ DANZA direzione artistica Linda Cimini; STUDIO LIVE DANCE ACADEMY direzione artistica Antonella Filippi; FLY DANCING SCHOOL direzione artistica Dario Toma ; EIMOS Centro Formazione danza direzione artistica Laura Balzano, Ilaria Magonzi, Barbara Romano e Stefania Valdiserri.

Alla rassegna di giovedì 27 e venerdì 28 giugno farà seguito il 7 luglio (inizio alle 21,15) lo spettacolo offerto dalla scuola ARTEDANZA di via Grotta delle Fate, diretta da Valeria Delfino. Si chiamerà “Defilè d’estate” lo show che gli allievi della scuola ArteDanza porteranno in scena sul palco della Fortezza Vecchia, con coreografie della stessa Valeria Delfino, di Francesca Gianni, Lisa Anselmi, Lisa Brasile, Laurent Minatchy e Stass Zyma. Tra le altre, in scaletta, ci saranno anche tante coreografie presentate nel corso dei precedenti anni accademici, spesso apprezzate e premiate con borse di studio nazionali ed internazionali, assegnate in virtù degli ottimi livelli di preparazione di allieve ed allievi. In Fortezza Vecchia sarà sostanzialmente presentato un condensato di venti anni di attività vissuti tra stage, rassegne, saggi, concorsi. Una vera e propria festa in danza per i tantissimi ballerini che hanno fatto parte in tutti questi anni della grande famiglia ArteDanza. Per assistere alle tre serate di danza si potrà accedere in Fortezza Vecchia esclusivamente dal Varco Fortezza. Prevendita attiva per le “Fantasie coreografiche d’estate” sin da martedì 25 giugno in Fortezza, in orario 16-19. La biglietteria serale nei giorni dello spettacolo sarà aperta dalle 20. L’ingresso del pubblico avverrà solo al termine delle prove delle coreografie.

