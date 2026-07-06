Federico Cappagli trionfa al Trofeo Italia

L'atleta del Kodokan Livorno 1990 conquista l'oro nella categoria Master M4 -90 kg. Grande soddisfazione per il maestro Luca Aiello e per tutta la società

Splendido risultato per il Kodokan Livorno 1990 al Trofeo Italia di Judo, disputato in Campania. Federico Cappagli ha conquistato il primo posto nella categoria Master M4 -90 kg, confermandosi protagonista sul tatami grazie a una prestazione di grande spessore. Un successo che riempie d’orgoglio tutta la società livornese e, in particolare, il maestro Luca Aiello, il cui costante impegno e la passione trasmessa agli atleti continuano a tradursi in risultati di prestigio. Per il Kodokan Livorno 1990 si tratta di un’altra importante soddisfazione, che conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente in palestra e la crescita dei propri atleti. Complimenti a Federico Cappagli per il prestigioso traguardo raggiunto e a tutto il team del Kodokan Livorno 1990. Avanti così… grande Chico!

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