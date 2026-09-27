Federico Fasano e Giulia Morelli vincono la Blu Run

A Castiglioncello 196 podisti al traguardo nella 10 chilometri tra Pineta Marradi e Tirreno. Successi per Fasano e Morelli, prossimo appuntamento l’11 ottobre con la Pisa Half Marathon

Il Criterium Podistico Toscano gira la boa della sua ventesima tappa e lo fa a Castiglioncello (LI), teatro di una splendida edizione della Blu Run, sfida sui 10 km che ha visto tanti podisti regionali impegnarsi in un percorso immerso nella natura della locale Pineta Marradi, dopo aver sfiorato più volte le acque del Tirreno. Il tennis Club locale ha accolto una marea entusiastica pronta per affrontare la prima prova podistica autunnale confidando in una lunga stagione di impegni e di soddisfazioni. Successo finale per Federico Fasano (Sempredicorsa) che ha coperto i 10 km previsti in 33’53” precedendo di 56” Federico Meini (Atl.Amaranto) che in volata ha beffato Mariano Cattano, compagno di corsa del vincitore. Quarto a 1’33” Davide Simoncini (Atl.Solvay), quinto David Marchi (Atl.Amaranto) a 1’36”. La gara femminile ha premiato Giulia Morelli (Atl.Livorno) in 38’07” davanti a Merylin Mazzotta a 3’16” e a Gaia Silvestri a 4’36”, entrambe della Sempredicorsa. Fuori dal podio Benedetta Baronti a 5’52” e Marina Matarazzo, anche lei targata Sempredicorsa, a 6’24”. In 196 hanno tagliato il traguardo della prova competitiva. Direttamente responsabile dell’organizzazione è stata la Pro Loco di Castiglioncello, coadiuvata dal Comune di Rosignano Marittimo senza dimenticare la collaborazione tecnica dell’Atletica Solvay e il supporto della locale Protezione Civile e di sponsor come Conad di Castiglioncello e Decathlon. Prossima tappa del circuito una grande classica del podismo nazionale, la Pisa Half Marathon dell’11 ottobre.

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