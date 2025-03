Federico Gassani in diretta Rai per il titolo italiano dei mediomassimi di boxe domani al Pala Macchia

E’ andata in scena oggi pomeriggio nella sala stampa dello stadio Armando Picchi la presentazione dell’incontro di boxe, in programma venerdì 7 marzo al Pala Macchia, tra il livornese Federico Gassani allenato da Lenny Bottai e l’albanese di origine Alexander Ramo valido per il titolo italiano di boxe categoria mediomassimi. Il prestigioso incontro sarà trasmesso in diretta Rai Sport dalle ore 22.00 e a bordo ring sarà presente una delegazione dell’Us Livorno 1915. Il giorno successivo, sabato 8 marzo, a Roma in un incontro di Cage Worriors da 5 riprese da 5 minuti ciascuna sarà la volta di un altro livornese, Dario Bellandi, chiamato a difendere la cintura mondiale middle weight – 84 kg contro Kanisauskas. Le dichiarazioni della conferenza stampa. Salvetti: “La città è felice, perché ancora una volta arriva un appuntamento di grande livello nel pugilato”. Bottai: “Tanto di cappello a questi ragazzi che portano avanti questo sport con tanti sacrifici. Federico racconta la mia storia, ma soprattutto quella della società. Sono convinto che vedremo un bello spettacolo e siamo contenti di poterlo regalare alla città”. L’avversario, Ramo: “Sono contento di competere per questo titolo. Sicuramente sarà un grande spettacolo e che vinca il migliore”. E ora la parola a Gassani: “Il Pala Macchia è il palazzetto dove ho esordito nel 2007. Tornare lì a combattere sarà un’emozione forte. Mi sono impegnato tanto, è stata dura e non vedo l’ora che sia domani. L’aspetto del pubblico sarà fondamentale, dà la carica e sostiene”.

Il programma degli incontri “pro” di venerdì 7 marzo al Pala Macchia

Si inizio alle 21:30 con Sannino Vs Cervantes, al limite dei supergallo; quindi De Rosa Vs Caicedo, sempre al limite dei supergallo; quindi il titolo italiano dei mediomassimi tra Federico Gassani ed Alexander Ramo. Dalle 20:00 invece inizieranno i dilettanti. Sarà presente un punto ristoro, per chi vorrà assistere ai match sin dall’inizio della serata.

