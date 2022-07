Festival dei giovani, i canottieri del VVF Tomei medagliati in 19 regate

La squadra dei giovanissimi del Tomei ha conquistato 12 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo. I NOMI

Nel specchio d’acqua dell’Idroscalo di Milano si è svolto il Festival dei Giovani, grande festa del canottaggio italiano riservata ai giovani. La squadra dei giovanissimi del Tomei non ha certo fatto da comprimaria andando nel complesso a prendersi 12 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo. Per sua caratteristica il Festival dei giovani si svolge in tre giornate su serie di finali consentendo a tutti i giovanissimi canottieri di disputare più gare nel corso di tutto l’evento. Andiamo a vedere i risultati del GS VVF Tomei per le singole giornate.

Nelle regate di venerdì brillano le prestazioni, con il raggiungimento dell’oro, di Riccardo De Girolamo Vitolo nel singolo cadetti, Carolina Borriello e Ginevra Cecconi nel Doppio Allieve C (misto con Cavallini), di Matteo Gentini nel singolo 7.20 allievi C, Marta Ceccatelli singolo 7.20 allieve b2, Leonardo D’Alessio nel singolo 7.20 allievi b2 e Tommaso Spagnoli, Riccardo De Girolamo Vitolo, Emanuele Tartaro,Gianni Marchesi nel 4 di coppia della rappresentativa toscana. Hanno conquistato un prestigioso argento Tommaso Spagnoli Singolo Cadetti e Alessio Franzoni singolo 7.20 allievi C.

Nelle gare di sabato hanno confermato l’oro Matteo Gentini nel singolo 7,20 allievi c, Marta Ceccatelli nel singolo 7,20 allieve b2, ai quali si è aggiunta Adele Ceccatelli nel singolo Allieve A, l’argento è andato a Ginevra Cecconi nel singolo 7,20 Allieve C, il bronzo è stato conquistato da Alessio Franzoni nel singolo 7,20 allievi C e da Massimo Mariotti nel singolo allievi A. Nelle regate di domenica oro per il quattro di coppia Misto con Borriello Caterina, Cecconi Ginevra, Galletti Alessia e Perrone Francesca nel quattro di coppia, e per l’allievi A Massimo Mariotti e Adele Ceccatelli, argento, invece, per Riccardo De Girolamo Vitolo e Tommaso Spagnoli nel singolo 7,20.

Hanno ottenuto incoraggianti piazzamenti contribuendo in modo determinante al punteggio di squadra Tommaso Falaschi nel singolo, Giona Bartolacci, Jacopo Gallanti, Francesco Abruzzese, Nicholas Di Fraia. Tutti hanno dimostrato grandi doti di tecnica e di caparbietà completando nelle due giornate impeccabili percorsi.

