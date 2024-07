Festival dei Giovani, il Gs Vvf Tomei alla grande kermesse del canottaggio giovanile

I ragazzi e le ragazze livornesi del Gs Tomei si sono messi in gioco con caparbietà portando avanti sfide agonistiche esaltanti per l’aggiudicazione delle medaglie in palio

Nel campo di regata del Lago di Varese si è svolto il Festival dei Giovani di canottaggio che si rinnova ogni anno come l’appuntamento nazionale di maggior rilievo per le categorie cadetti e allievi. Sono stati tre giorni intensi nel segno dell’amicizia che, purtroppo, segnati da un clima inclemente per la stagione, hanno visto l’annullamento delle gare dell’ultima giornata di domenica. Nonostante tutto i ragazzi e le ragazze livornesi del Gs Tomei si sono messi in gioco con caparbietà portando avanti sfide agonistiche esaltanti per l’aggiudicazione delle medaglie in palio. Nelle due giornate di venerdì 5 e domenica 6 Luglio i canottieri Tomei hanno conquistato 1 medaglia d’oro, 6 medaglie d’argento e 6 medaglie di bronzo, questi i risultati nelle due giornate di gara disputate.

Regate Venerdì

Leonardo D’Alessio argento singolo cadetti m.

Nicholas Di Fraia, Andrea Della Maggiore quarto posto due Senza cadetti maschile

Marta Ceccatelli e Diana Della Valle argento doppio cadetti femminile

Noemi Lari bronzo singolo 7.20 allievi B1 femminile

Adele Ceccatelli bronzo singolo 7.20 allieve b2

Mattia Vannucci e Massimo Mariotti Oro doppio allievi b2 maschile

Christian Lari bronzo doppio allievi c maschile misto Cavallini

Marta Ceccatelli argento quattro senza cadetti femminile selezione Toscana

Di Fraia Nicholas Argento otto cadetti maschile selezione Toscana

Leonardo D’Alessio e Andrea Della Maggiore quarto posto 8 cadetti mix selezione Toscana

Regate sabato

Marta Ceccatelli argento singolo femminile cadetti

Di Fraia Nicholas, Leonardo D’Alessio, Andrea Della Maggiore Cristian Lari 4 di coppia cadetti 7 posto

Massimo Mariotti argento singolo 7.20 allievi b2

Mattia Vannucci bronzo singolo 7.20 allievi b2 maschile

Adele Ceccatelli e Noemi Lari bronzo doppio allievi b2 femminile

Diana Della Valle quarto posto singolo allievi c femminile

Marta Ceccatelli bronzo quattro di coppia cadetti selezione Toscana

Condividi:

Riproduzione riservata ©