Fides Livorno, Cantini campione del mondo militare

Oro a squadre per Edoardo Cantini ai Mondiali Militari e argento per il 17enne Matteo Casavecchia nel Circuito Europeo U23: ottimi risultati per il Fides Livorno nella trasferta internazionale

Si chiude con risultati di rilievo la trasferta internazionale degli atleti del Fides Livorno, impegnati tra il 1° e il 3 ottobre in due importanti appuntamenti della sciabola maschile.

Edoardo Cantini campione del mondo militare a squadre

Il 1° ottobre Edoardo Cantini, atleta del Centro Sportivo Carabinieri e cresciuto nel Fides Livorno, ha conquistato la medaglia d’oro nella prova a squadre dei Campionati del Mondo Militari di Veszprem (Ungheria), nella sciabola maschile, insieme ai compagni Marco Mastrullo e Dario Cavaliere. Il terzetto italiano ha iniziato il proprio percorso ai quarti di finale, superando nettamente la Germania per 45-26. In semifinale è arrivata la vittoria sull’Ucraina per 45-40, prima della finale contro la Corea, testa di serie numero uno della competizione. L’Italia ha mantenuto il vantaggio per tutta la sfida, chiudendo il match sul 45-42 e conquistando così il titolo di Campione del Mondo Militare a squadre. Buona anche la prova individuale di Cantini, che il giorno precedente aveva chiuso il girone con cinque vittorie e una sconfitta, superando poi lo spagnolo Garcia Miguel Marco per 15-2 e il francese Evan Fraboulet per 15-13. Il percorso si è interrotto ai quarti di finale, con la sconfitta di misura per 15-14 contro l’ucraino Yuriy Tsap. Per Cantini arriva così un 7º posto finale.

Casavecchia d’argento a 17 anni nel Circuito Europeo U23

Il 3 ottobre, a Sofia (Bulgaria), è arrivata invece la medaglia d’argento di Matteo Casavecchia nella tappa del Circuito Europeo U23 di sciabola maschile. A soli 17 anni e al primo anno nella categoria, Casavecchia ha disputato una gara di alto livello e di maggiore esperienza, superando nei quarti di finale l’italiano Aruta, componente della Nazionale ai recenti Mondiali U20, con il punteggio di 15-6. In semifinale Matteo ha poi battuto il forte atleta bulgaro Gospodinov per 15-12, conquistando l’accesso alla finale. Nell’ultimo assalto Casavecchia si è arreso per 15-9 a Edoardo Reale, atleta dell’Aeronautica Militare, chiudendo comunque una gara che lo porta subito ai vertici della categoria U23. Ottimo anche il risultato di Filippo Picchi, che ha conquistato la Top 8. Dopo aver chiuso il girone con sole vittorie, Picchi ha superato due turni del tabellone eliminatorio prima di arrendersi nei quarti a Reale per 15-11. Entrano nella Top 32 anche Alberto Barsanti, Davide Mannucci, Giorgio Favilla, Edoardo Betti e Pablo Giovannetti, protagonisti insieme ai compagni di una trasferta che ha visto il Fides Livorno presentarsi con una nutrita rappresentanza. A seguire gli atleti in pedana il maestro Nicola Zanotti. Il titolo mondiale conquistato da Edoardo Cantini e l’argento di Matteo Casavecchia, insieme ai risultati ottenuti dall’intero gruppo a Sofia, rappresentano un importante inizio di stagione per il Fides Livorno e un buon punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

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