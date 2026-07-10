Filippo e Varvara campioni d’Italia nelle danze standard

La coppia ha conquistato il titolo italiano nelle danze standard e il secondo posto nelle danze latino americane nella categoria A1 19/34 ai Campionati Italiani di Rimini

Grande soddisfazione per la coppia composta dal livornese Filippo Nelli e da Varvara Makienko che ai Campionati Italiani disputati a Rimini ha conquistato il titolo di campioni italiani nelle danze standard e quello di vice campioni italiani nelle danze latino americane nella categoria A1 19/34. Un risultato di prestigio che premia il lavoro e l’impegno dei due atleti, protagonisti di un’importante affermazione a livello nazionale. Filippo e Varvara hanno voluto ringraziare la loro scuola di ballo, Formazione Danza di Ghezzano, e in particolare i loro maestri Michele Bacci e Salvatore Caruso per il supporto e il percorso che li ha portati a raggiungere questo importante traguardo.

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