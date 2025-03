Filippo Macchi oro nel fioretto al Grand Prix di Lima

Foto Andrea Trifiletti/Bizzi team

La vittoria dell'atleta del gruppo Fiamme Oro labronico di scherma arriva dopo un oro europeo nel 2023 e l'argento olimpico di Parigi 24

Filippo Macchi vince la medaglia d’oro nel fioretto al Grand Prix di Lima. La vittoria dell’atleta del gruppo Fiamme Oro labronico di scherma arriva dopo un oro europeo nel 2023 e l’argento olimpico di Parigi 24. Una vittoria nel massimo circuito iridato ancora mancava, anche se erano già arrivate medaglie nel corso di queste ultime stagioni. Il trionfo è arrivata nel corso della notte appena trascorsa, in Perù a Lima, dove è stato accompagnato dal suo maestro Marco Vannini, quest’ultimo all’esordio nella veste di accompagnatore della nazionale. Negli incontri l’atleta italiano ha ripetuto la sfida di Parigi 2024 contro Cheung, vincendo per 15-9. Ottima prova anche per l’altro allievo delle Fiamme Oro allenate dal Maestro Vannini, il livornese Edoardo Luperi che si è piazzato nella top 16

Condividi:

Riproduzione riservata ©