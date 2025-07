Folgore Summer Days tra formazione, competenza e multidisciplinarietà

La formazione integrata e a più livelli è il cardine del progetto Folgore Summer Days, promosso dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno. Un’iniziativa di ampio respiro, che mira a fornire ai giovani atleti stimoli costanti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in termini di mindser agonistico, capacità emotiva, motivazione e crescita personale. L’evento, svoltosi all’impianto sportivo della palestra all’interno della Caserma Paolo Vannucci, ha visto un importante momento formativo grazie all’intervento di personale altamente specializzato e qualificato. In particolare, Alessio Loni, laureato in Scienze Motorie, istruttore del *Metodo di Combattimento Militare (MCM) e attualmente in servizio presso il Centro Addestramento Paracadutisti (CAPAR) di Pisa, ha guidato una sessione specifica di lavoro sulla lotta a terra e sul combattimento ravvicinato. Attraverso esercitazioni su leve articolari, svincolamenti e controllo dell’avversario, i giovani atleti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva e altamente coinvolgente, che ha stimolato nuove dinamiche cognitive e motorie. Tecniche derivate dalla disciplina del grappling, adattate in chiave educativa e funzionale, hanno offerto nuovi strumenti per la gestione di situazioni critiche, potenziando la sicurezza, la padronanza di sé e la resilienza. Un’occasione formativa di alto valore che sottolinea, ancora una volta, l’orientamento della ASD Esercito – 187 Folgore verso un’educazione sportiva completa, fondata su contenuti multidisciplinari e su un metodo collaudato capace di formare giovani forti, consapevoli e responsabili.

