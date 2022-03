Footgolf, vittoria nell’Interregionale per il Livorno Footgolf 2013. Santoni trionfa nell’assoluto

Prima vittoria per il team labronico. Per il capitano Santoni trionfo nella gara nell’individuale con ben 120 partecipanti

Impresa storica per la neo squadra livornese “Livorno Footgolf 2013”, che vince la seconda tappa del Campionato Interregionale Centro-Nord AIFG 2022 (Toscana, Emilia-Romagna, Marche), disputatasi domenica 20 marzo nella fantastica cornice del Golf Club Castelfalfi (FI). Questi i migliori quattro punteggi che hanno formato il totale di squadra di 273 colpi: Stefano Santoni (-5 sul par), Dario Favilli (-2), Giovanni Machì (-1) ed Edoardo Luchetti (+1). Prima vittoria per il team labronico, ottenuta contro avversarie temibili quali Rimini, Modena e Pisa, terminate rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto. A rendere ancora più speciale la giornata, la vittoria della gara nell’individuale per il Capitano Santoni con ben 120 partecipanti, mentre per il Presidente Giovanni Machì un ottimo argento nella categoria over 55, il tutto davanti agli occhi degli sponsor Punto Clima ed Impresa Edile Ce.Pa, che sostengono la squadra per questa importante stagione sportiva. Da segnalare l’esordio del fiorentino Gianni Biagi, e la buona prova di Patrizia Busoni nella categoria femminile. Sabato 26 e domenica 27 marzo la squadra scenderà invece in campo nella prima tappa del Campionato Nazionale AIFG, primo evento dell’anno utile per la qualificazione al Mondiale di Orlando 2023.

Per seguire la squadra: https://www.facebook.com/Livornofootgolf