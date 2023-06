Foritempo, 6° posto alle Finali Nazionali di Basket Uisp

Nicoletta Frigoli e Federica Ultimieri delle Foritempo alla premiazione

Si è conclusa con un onorevole sesto posto l'avventura a Rimini delle Foritempo Livorno alle Finali Nazionali UISP di Basket Femminile. Livorno era rappresentata anche dall'arbitro Luca Turini alla sua prima apparizione alle Finali dopo anni di onorato servizio sia in FIP che in UISP

Le livornesi della capitana/coach Nicoletta Frigoli hanno battuto nella prima gara le emiliano-romagnole del Meteor Basket per 43-47 perdendo però la seconda gara contro le friulane della Dinamo Gorizia per 65 – 42 non riuscendo così a qualificarsi per le semifinali; nella finale quinto – sesto posto le avversarie sono state le stesse della prima partita e cioè il Meteor Basket ma stavolta le amaranto complice la stanchezza (avevano un’età media molto più alta delle avversarie) sono uscite battute per 54 – 48. Da segnalare che molte altre squadre, comprese le goriziane che hanno eliminato le livornesi, disponevano di elementi che giocano in B e in C (come ammesso da Regolamento) mentre per loro scelta pur avendone la possibilità Frigoli e compagne non hanno tesserato nessun rinforzo di categoria ma sono andate con il Gruppo che ha vinto il Campionato Regionale sudando in palestra fin dall’inizio della stagione pur sapendo che avrebbero rischiato di pagare dazio, ma per loro quello che conta è appunto il Gruppo e aver vissuto comunque un’esperienza che non capita tutti i giorni.

Alle Finali di Rimini (si giocava anche per scudetto e Coppa Italia maschile, Coppa Italia Femminile e vari altri tornei) la città di Livorno era rappresentata anche dall’arbitro Luca Turini, alla sua prima apparizione alle Finali dopo anni di onorato servizio sia in FIP che in UISP che si è ottimamente comportato come si evince dalle parole del Responsabile della UISP Pallacanestro Pisa/Lucca/Livorno Leonardo Sensi che era anche lui a Rimini come arbitro: “Luca è una persona d’oro oltre che un ottimo arbitro: sempre disponibile durante l’anno a coprire le partite più svariate anche in orari particolari infrasettimana e fuori Livorno, questa opportunità è strameritata e è stato apprezzato sia dall’organizzazione che dalle squadre che ha diretto; noi arbitri in queste Finali causa defezioni dell’ultimo minuto siamo stati costretti a veri e propri tour de force con 3/4 gare dirette al giorno e, fra una gara e l’altra, anche a dare una mano ai tavoli e Luca non si è tirato indietro, anzi… Lo ringrazio davvero per tutto!”.

